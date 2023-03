Polizei warnt Sky-Piraten: Illegales Streaming führte zu Hausdurchsuchungen – Videopiraterie gibt es auch in Zeiten weitgehend erschwinglicher Streaming-Dienste. So streamen Personen beispielsweise illegal Dienste wie Sky. Sie verschaffen sich unrechtmäßig Zugang zu Premium-Inhalten oder zahlen günstigere Preise dafür. Nun warnt die Polizei im Vereinigten Königreich solche Nutzer, dass sie Zahlungen an eine „Form der organisierten Kriminalität“ leisten. Vorausgegangen waren zahlreiche Hausdurchsuchungen und Razzien.

Vier Personen, denen die Bereitstellung solcher illegaler Dienste zur Last gelegt wird, wurden verhaftet und Hunderte verwarnt. Häuser in Städten wie Glasgow, Edinburgh, Stoke und London wurden durchsucht, so ein Bericht von „LADbible“. Ziel war es, einen illegalen Streaming-Dienst lahmzulegen, der Geräte für nicht lizenziertes IPTV (Internet Protocol TV) verkaufte. Dabei handelt es sich um eine billige Form der Videopiraterie, mit der man sich Zugang zu Live-Fußballübertragungen, Kanälen von Anbietern wie Sky TV oder Filmen verschaffen kann.

Es wird vermutet, dass besagter Dienst 500.000 Nutzer umfasste

Die Behörden haben eine Warnung ausgesprochen. Detective Inspector Andy Maclean von der Cyber-Ermittlungseinheit der schottischen Polizei erklärte: „Jeder, der sich dazu verleiten lässt, einen dieser IPTV-Dienste zu kaufen, sollte sich darüber im Klaren sein, dass sein Geld in ein betrügerisches System fließt und er möglicherweise Besuch von der Polizei oder anderen Behörden erhält. Das Geld aus solchen Aktivitäten wird oft zur Finanzierung anderer krimineller Handlungen verwendet, darüber muss man sich im Klaren sein. Es handelt sich zweifellos um eine Form der organisierten Kriminalität.“

An vier Orten wurden verschiedene Computer, Laptops und Mobiltelefone von der Polizei beschlagnahmt. Einer der vier Festgenommenen wird des Diebstahls geistigen Eigentums beschuldigt, drei wurden wieder auf freien Fuß gesetzt – gegen sie wird ermittelt. Gleichzeitig verschickte die Polizei Unterlassungserklärungen an 200 Personen, die im Verdacht stehen, ähnliche Dienste anzubieten.

Seitens Sky wurde die Ermittlungsaktion unterstützt

Ähnlich wie in Deutschland bietet der legale Streaming-Dienst in England verschiedene Pakete an, mit denen die Nutzer Filme, Serien und Sportereignisse gegen eine monatliche Gebühr empfangen können. Die Preise bewegen sich dort zwischen umgerechnet 24 und 85 Euro pro Monat. Der illegale Piratendienst, gegen den die Polizei vorging, bot Dienste wie Sky und andere für umgerechnet rund 12 Euro im Monat an. Bei Sky kommentierte man die Aktion:

Matt Hibbert, Direktor für Anti-Piraterie bei dem Streaming-Dienst: „Wir werden diese Bemühungen weiterhin unterstützen, um diese Piratennetzwerke zu schließen und unsere Kunden zu schützen.“

Quelle: ladbible.com