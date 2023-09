Streaming-Überraschungshit: Disney-Film bricht Rekord – Im Hause Disney gibt es aktuell etwas zu feiern. Es handelt sich hierbei um den Animationsfilm „Elemental“, der nun auf Disney+ seine zweite Chance nutzt und zum Überraschungshit aufgestiegen ist. Beim Streaming-Dienst knackte „Elemental“ dabei sogar einen beachtenswerten Rekord, stellt er doch die meistgesehene Streaming-Premiere eines Films auf Disney+ im Jahr 2023 dar.

Und nicht nur dass: Es ist obendrein die meistgesehene Streaming-Premiere eines Animationsfilms seit der Veröffentlichung von Disney/Pixars „Rot“ aus März 2022. Darüber hinaus katapultierte sich „Elemental“ in die Top-zehn-Filmstarts aller Zeiten. In den ersten fünf Tagen erzielte der Animationsfilm satte 26,4 Millionen Views. „Elemental“ erschien im Juni 2023 in den Kinos und spielte weltweit 484 Mio. Dollar ein.

Herzerwärmende und romantische Komödie

Der Animationsfilm von den renommierten Pixar Animation Studios wurde inszeniert von Regisseur Peter Sohn und in spielt in Element City, einer Stadt, in der die Bewohner von Feuer, Wasser, Erde und Luft zusammenleben. „Elemental“ begleitet hierbei Ember – eine taffe, schlagfertige und im wahrsten Sinne feurige junge Frau – deren Freundschaft zu einem lustigen, lässigen Typen namens Wade ihre Überzeugungen über die Welt, in der sie leben, in Frage stellt.

Denn Gegensätze ziehen sich eben doch an, wenn man den oder die Richtige trifft. Und so kommt es auch zu einer besonders außergewöhnlichen Liebesgeschichte. In „Elemental“ verleiht die deutsche Schauspielerin Emilia Schüle der Figur Ember ihre Stimme. An Emilias Seite spricht Jannis Niewöhner den Wasserjungen Wade.

Pixar-Fans und Freunde des Animationsfilms können die herzerwärmende und romantische Komödie „Elemental“ seit dem 13. September 2023 mit einem Abo beim Streaming-Dienst Disney+ anschauen.