Disney+: Alle Filme und Serien zum Start im Überblick – Es dauert nicht mehr lange, bis sich mit Disney+ ein dritter Streaming-Gigant anschickt, zu Amazon Prime und Netflix in den Ring zu steigen und Fans verschiedener Themen-Universum zu begeistern. So kommen nicht nur Fans klassischer abendfüllender Zeichentrickserien in den Genuss, sondern auch Liebhaber der Kino-Universen von Marvel, Pixar oder Fox. Im Folgenden findet ihr alle Inhalte, die zum Deutschland-Start verfügbar sein werden.

Im Oktober 2019 hatte Disney+ einen Megatrailer enthüllt, in dem im Laufe von mehr als drei Stunden sämtliche Start-Inhalte der Plattform offenbart wurden. Wenn Disney+ am 24. März 2020 in Deutschland vom Stapel läuft, kommt ihr also auch in den Genuss einer schier endlosen Flut von klassischen Meisterwerken, Neuheiten und Serien. Mittlerweile sind auch die Preise für den Streamingdienst veröffentlicht worden.

So wird Disney+ monatlich mit 6,99 Euro zu Buche schlagen – wahlweise könnt ihr auch ein Jahresabo über 69,99 Euro abschließen. Im Folgenden findet ihr eine chronologische Auflistung sämtlicher Inhalte aus dem Megatrailer, die euch zum Start erwarten.

Viel Spaß beim Stöbern:

Disney+: Alle Filme und Serien zum Start im Überblick:

1930+

Schneewittchen und die sieben Zwerge (1937)

1940+

Pinocchio (1940)

Fantasia (1940)

Der Drache wider Willen (1941)

Dumbo, der fliegende Elefant (1941)

Bambi (1942)

Drei Caballeros im Sambafieber (1943)

Drei Caballeros (1945)

Fröhlich, frei, Spaß dabei (1947)

Musik, Tanz und Rhythmus (1948)

Die Abenteuer von Ichabod und Taddäus Kröte (1949)

1950+

Cinderella (1950)

Alice im Wunderland (1951)

Peter Pan (1953)

Susi & Strolch (1955)

Dornröschen (1959)

1960+

101 Dalmatiner (1961)

Die Hexe und der Zauberer (1963)

Das Dschungelbuch (1967)

1970+

Aristocats (1970)

Robin Hood (1973)

Die vielen Abenteuer von Winnie Puuh (1977)

Bernard und Bianca - Die Mäusepolizei (1977)

1980+

Cap und Capper (1981)

Taran und der Zauberkessel (1985)

Basil, der Grosse Mäusedetektiv (1986)

Oliver & Co. (1988)

Arielle, die Meerjungfrau (1989)

1990+

Ducktales: Der Film - Jäger der verlorenen Lampe (1990)

Bernard und Bianca im Känguruland (1990)

Die Schöne und das Biest (1991)

Aladdin (1992)

Nightmare Before Christmas (1993)

Däumeline (1994)

Dschafars Rückkehr (1994)

Der König der Löwen (1994)

Goofy - Der Film (1995)

Pocahontas (1995)

James und der Riesenpfirsich (1996)

Der Glöckner von Notre Dame (1996)

Aladdin und der König der Diebe (1996)

Der tapfere kleine Toaster eilt zur Rettung (1997)

Hercules (1997)

Winnie Puuh auf großer Reise - Die Suche nach Christopher Robin (1997)

Die Schöne und das Biest: Weihnachtszauber (1997)

Belles zauberhafte Welt (1998)

Der tapfere kleine Toaster fliegt zum Mars (1998)

Mulan (1998)

Pocahontas 2 - Reise in eine neue Welt (1998)

Der König der Löwen 2: Simbas Königreich (1998)

Doug - Der Erste Film (1999)

Mickys fröhliche Weihnachten (1999)

2000+

Fantasia 2000 (2000)

Tiggers Grosses Abenteuer (2000)

Goofy nicht zu stoppen (2000)

Disney's Dinosaurier (2000)

Arielle, die Meerjungfrau 2 - Sehnsucht nach dem Meer (2000)

Ein Königreich für ein Lama (2000)

Disneys grosse Pause - Die geheime Mission (2001)

Susi und Strolch 2: Kleine Strolche - Großes Abenteuer! (2001)

Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt (2001)

Peter Pan: Neue Abenteuer im Nimmerland (2002)

Cinderella 2 - Träume werden wahr (2002)

Disneys Der Glöckner von Notre Dame - Das Geheimnis von La Fidèle (2002)

Lilo und Stitch (2002)

Tarzan & Jane (2002)

Die Country Bears - Hier tobt der Bär (2002)

Winnie Puuh - Honigsüße Weihnachtszeit (2002)

Der Schatzplanet (2002)

101 Dalmatiner - Teil 2: Auf kleinen Pfoten zum großen Star! (2003)

Das Dschungelbuch 2 (2003)

Ferkels Großes Abenteuer (2003)

Atlantis - Die Rückkehr (2003)

Lilo und Stitch (2003)

Bärenbrüder (2003)

Disneys grosse Pause - Die geheime Mission (2003)

Disneys Große Pause - Wir sind Fünftklässler (2003)

Disneys Klassenhund: Der Film (2004)

Der König der Löwen 3: Hakuna Matata (2004)

Winnie Puuh: Spaß im Frühling (2004)

Die Kühe sind los! (2004)

Micky, Donald, Goofy - Die drei Musketiere (2004)

Mickys turbulente Weihnachtszeit (2004)

Mulan 2 (2005)

Heffalump - ein neuer Freund für Winnie Puuh (2005)

Kim Possible - Der Film - Invasion der Roboter (2005)

Valiant (2005)

Die Prouds - Der Inselabenteuerfilm (2005)

Lilo & Stitch 2 - Stitch völlig abgedreht (2005)

Chicken Little (2005)

Ein Königreich für ein Lama 2 - Kronks großes Abenteuer (2005)

Bambi 2 - Der Herr der Wälder (2006)

Tierisch Wild (2006)

Garfield 2 - Faulheit verpflichtet! (2006)

Leroy & Stitch (2006)

Bärenbrüder 2 (2006)

Cap und Capper 2 (2006)

Cinderella - Wahre Liebe siegt (2007)

Triff die Robinsons (2007)

Arielle die Meerjungfrau - Wie alles begann (2008)

Tinker Bell (2008)

Bolt - Ein Hund für alle Fälle (2008)

TinkerBell - Die Suche nach dem verlorenen Schatz (2009)

Küss den Frosch (2009)

2010+

TinkerBell - Ein Sommer voller Abenteuer (2010)

Tangled (2010)

Winnie Puuh (2011)

Disney Phineas und Ferb der Film - Quer durch die 2. Dimension (2011)

Das Geheimnis der Feenflügel (2012)

Ralph reichts (2012)

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren (2013)

Baymax - Riesiges Robowabohu (2014)

Zoomania (2016)

Elliot, der Drache (2016)

Vaiana (2016)

Rapunzel - Für immer verföhnt (2017)

Pixar

1990+

Toy Story (1995)

Das große Krabbeln (1998)

Toy Story 2 (1999)

2000+

Findet Nemo (2003)

Die Unglaublichen - The Incredibles (2004)

Cars (2006)

Ratatouille (2007)

Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf (2008)

2010+

Cars 2 (2011)

Merida - Legende der Highlands (2012)

Die Monster Uni (2013)

Inside Out (2015)

Arlo & Spot (2015)

Findet Dorie (2016)

Cars 3 - Evolution (2017)

Die Monster AG (2001)

Toy Story 3 (2010)

Spielfilme

1940+

Die Insel der Verlorenen (1940)

Das Wunder von Manhattan (1947)

1950+

Die Schatzinsel (1950)

Robin Hood und seine tollkühnen Gesellen (1952)

Die Wüste lebt (1953)

Wunder der Prärie (1954)

20.000 Meilen unter dem Meer (1954)

Davy Crockett, König der Trapper (1955)

Geheimnisse der Steppe (1955)

Davy Crockett und die Flusspiraten (1956)

Geheimnisse des Lebens (1956)

Perris Abenteuer (1957)

Sein Freund Jello (1957)

Weiße Wildnis (1958)

Zorro räumt auf (1958)

Der unheimliche Zotti (1959)

Das Geheimnis der verwunschenen Höhle (1959)

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (1959)

Wilde Katzen (1959)

1960+

Dschungel der 1000 Gefahren (1960)

Alle lieben Pollyanna (1960)

Der fliegende Pauker (1961)

Die Vermählung ihrer Eltern geben bekannt (1961)

Greyfriars Bobby - Die wahre Geschichte eines Hundes (1961)

Aufruhr im Spielzeugland (1961)

Der Prinz und der Bettelknabe (1962)

Ein Gruß aus Wien (1962)

Sammy, the Way-Out Seal (1962)

Die unglaubliche Reise (1963)

Mary Poppins (1964)

Emil und die Detektive (1964)

Diese Calloways (1965)

Meine Lieder, meine Träume (1965)

Alles für die Katz (1965)

Geliebter Haustyrann (1966)

Bullwhip Griffin oder Goldrausch in Kalifornien (1967)

Käpt'n Blackbeards Spuk-Kaschemme (1968)

Ein toller Käfer (1969)

Superhirn in Tennisschuhen (1969)

1970+

Der barfüßige Generaldirektor (1971)

Die Millionen-Dollar-Ente (1971)

Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett (1971)

Justin Morgan Had a Horse (1972)

Die Promenadenmischung (1972)

Erbschaft in Weiß (1972)

Herbie groß in Fahrt (1974)

Meine Bären und ich (1974)

Südsee-Cowboy (1974)

Der Retorten-Goliath (1975)

Die Flucht zum Hexenberg (1975)

Die Semmelknödelbande (1975)

Gus (1976)

Der Goldschatz der Matecumbe (1976)

Zotti, das Urviech (1976)

Ein ganz verrückter Freitag (1977)

Ein toller Käfer in der Rallye Monte Carlo (1977)

Elliot, das Schmunzelmonster (1977)

Abenteuer auf Schloß Candleshoe (1977)

Der Sieg der Sternenkinder (1978)

Die Katze aus dem Weltraum (1978)

Muppet Movie (1979)

Die Rückkehr der Semmelknödelbande (1979)

König Artus und der Astronaut (1979)

Das schwarze Loch (1979)

1980+

Sultan and the Rock Star (1980)

Herbie dreht durch (1980)

The Ghosts of Buxley Hall (1980)

Amy (1981)

Der große Muppet Krimi (1981)

Tron (1982)

Oz - Eine phantastische Welt (1985)

Natty Ganns Reise ins Abenteuer (1985)

Wenn Träume wahr wären (1985)

Mr. Boogedy (1986)

Fuzzbucket (1986)

Der Flug des Navigators (1986)

Seine letzte Chance (1986)

Benji - Sein größtes Abenteuer (1987)

Noch drei Männer, noch ein Baby (1987)

Willow (1988)

Falsches Spiel mit Roger Rabbit (1988)

Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft (1989)

Scott & Huutsch (1989)

Abenteuer in Kenia (1989)



1990+

Drei Männer und eine kleine Lady (1990)

Wolfsblut (1991)

Ein Fall für die Inselkinder(1991)

Rocketeer (1991)

Die Zeitungsjungen (1992)

Sister Act - Eine himmlische Karriere (1992)

Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby (1992)

Die Muppets Weihnachtsgeschichte (1992)

Die Abenteuer von Huck Finn (1993)

Herkules und die Sandlot Kids (1993)

Hilfe! Jeder ist der Größte (1993)

Der Durchstarter (1993)

Hocus Pocus (1993)

Die drei Musketiere (1993)

Sister Act 2 - In göttlicher Mission (1993)

Iron Will - Der Wille zum Sieg (1994)

Mac Millionär (1994)

Ferien total verrückt (1994)

Santa Clause - Eine schöne Bescherung (1994)

Pfundskerle - Gemeinsam sind wir schwer in Form (1995)

Pecos Bill - Ein unglaubliches Abenteuer (1995)

Während Du schliefst (1995)

Operation Dumbo (1995)

Knightskater - Ritter auf Rollerblades (1995)

Frank and Ollie (1995)

Tom und Huck (1995)

Muppets - Die Schatzinsel (1996)

Kazaam - Der Geist aus der Flasche (1996)

Jack (1996)

Mr. Präsident Junior (1996)

101 Dalmatiner (1996)

Dieser verflixte Kater (1997)

Aus dem Dschungel in den Dschungel (1997)

Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft (1997)

Flubber (1997)

Ein Zwilling kommt selten allein (1998)

Incident ... und sie kannten kein Erbarmen (1998)

Road Trip ins Chaos (1998)

Miracle at Midnight (1998)

Lucky, der reichste Hund der Welt (1998)

Soulskater - Vier Freunde auf Rollen (1998)

Das Dschungelbuch - Mowglis Abenteuer (1998)

Halloweentown - Meine Oma ist 'ne Hexe (1998)

Richie Rich's Christmas Wish (1998)

I'll Be Home for Christmas (1998)

Mein großer Freund Joe (1998)

Zenon - Die kleine Heldin des 21. Jahrhunderts (1999)

Der Onkel vom Mars (1999)

10 Dinge, die ich an Dir hasse (1999)

Mikes galaktische Abenteuer (1999)

Das dreizehnte Jahr (1999)

Das Haus der Zukunft (1999)

Inspector Gadget(1999)

Johnny Tsunami - Der Wellenreiter (1999)

Das einsame Genie (1999)

Die Rückkehr der vergessenen Freunde (1999)

Annie - Weihnachten einer Waise (1999)

Wie du mir, so ich dir (1999)

2000+

Superboy Scott (2000)

Die Farbe der Freundschaft (2000)

Whispers: Ein Elefantenmärchen (2000)

Alley Cats - Die Bowling Gang (2000)

Surfer Girls (2000)

Wunder auf der Überholspur (2000)

Meine Stiefschwester ist ein Alien (2000)

The Kid - Image ist alles (2000)

Corrie und das Rennpferd (2000)

Jamie und die Fünflinge (2000)

Das zweite Ich (2000)

Gegen jede Regel (2000)

Mamas Rendezvous mit einem Vampir (2000)

Das Megaplex-Phantom (2000)

102 Dalmatiner (2000)

Das ultimative Weihnachtsgeschenk (2000)

Zenon II - Das Abenteuer geht weiter (2001)

Motocross (2001)

Das Glück der Iren (2001)

Herrchen wider Willen (2001)

Jennie, die Unbezähmbare (2001)

Plötzlich Prinzessin! (2001)

Schiffbruch (2001)

Das Verpuffungsphänomen (2001)

Halloweentown II (2001)

Wenn der Weihnachtsmann persönlich kommt (2001)

Drei Tage bis Weihnachten (2001)

Snowdogs - Acht Helden auf vier Pfoten (2002)

Double Teamed - Ein Traum wird wahr (2002)

Soldat Kelly (2002)

Ein Tag mit meinem Bruder (2002)

Die Entscheidung - Eine wahre Geschichte (2002)

Get a Clue - Lass dir was einfallen! (2002)

Rhythmus im Blut (2002)

Die Stimme des Meeres (2002)

The Scream Team (2002)

Bis in alle Ewigkeit (2002)

Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung (2002)

Ver-wünscht (2003)

Inspector Gadget 2 (2003)

Die Rennfahrerin (2003)

Popstar auf Umwegen (2003)

Die Stevens schlagen zurück (2003)

Fluch der Karibik (2003)

Eddies große Entscheidung (2003)

Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag (2003)

Cheetah Girls (2003)

Deep Blue (2003)

Das Wunder der Lions (2003)

Die Geistervilla (2003)

Der schwarze Hengst - Wie alles begann (2003)

Der perfekte Rockstar (2004)

Miracle - Das Wunder von Lake Placid (2004)

Bekenntnisse einer Highschool Diva (2004)

Der große Kampf (2004)

Faszination Planet Erde (2004)

Zenon III - Das Rennen zum Mond (2004)

America's Heart and Soul (2004)

Jordan Superstar (2004)

An Bord der Tiger Cruise (2004)

Plötzlich Prinzessin 2 (2004)

Halloweentown III: Halloweentown Highschool (2004)

Der größte Magier der Welt (2005)

Aliens der Meere (2005)

Der Babynator (2005)

Millions (2005)

Wild-West-Biking (2005)

Die Eisprinzessin (2005)

Die Eishockey-Prinzessin (2005)

Herbie Fully Loaded - Ein toller Käfer startet durch (2005)

Gut gebellt ist halb gewonnen (2005)

Das Größte Spiel seines Lebens (2005)

Zwexies - Die Zwillingshexen (2005)

Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia (2005)

Es war einmal ... Die Prinzessin auf der Erbse (2005)

The Shaggy Dog - Hör mal wer da bellt (2006)

High School Musical (2006)

Der Rote Planet - Expedition Mars (2006)

Antarctica - Gefangen im Eis (2006)

Partygirls auf Mission (2006)

Wendy Wu - Die Highschool-Kriegerin (2006)

Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 (2006)

Hilfe, mein Tagebuch ist ein Bestseller (2006)

Invincible (2006)

Cheetah Girls: Auf nach Spanien! (2006)

Halloweentown 4 - Das Hexencollege (2006)

Flicka - Freiheit. Freundschaft. Abenteuer. (2006)

Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung (2006)

Jump In! (2007)

Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt (2007)

Johnny Kapahala: Zurück auf Hawaii (2007)

The Secret of the Magic Gourd (2007)

High School Musical 2: Singt alle oder keiner! (2007)

Daddy ohne Plan (2007)

Zwexies - Die Zwillingshexen zum Zweiten (2007)

Dan - Mitten im Leben! (2007)

Die Schneekugel (2007)

Das Vermächtnis des geheimen Buches (2007)

Minutemen - Schüler auf Zeitreise (2008)

Hannah Montana und Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008)

College Road Trip (2008)

Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von Narnia (2008)

Camp Rock (2008)

The Cheetah Girls: One World (2008)

High School Musical 3: Senior Year (2008)

Das Geheimnis der Flamingos (2008)

Die Entführung meines Vaters (2009)

Hannah Montana - Der Film (2009)

Kikeri Pete (2009)

Trail of the Panda (2009)

Prinzessinnen Schutzprogramm (2009)

Die Zauberer vom Waverly Place - Der Film (2009)

Skyrunners (2009)

Jonas Brothers - Das ultimative 3D Konzerterlebnis (2009)

2010+

Starstruck - Der Star, der mich liebte (2010)

Alice im Wunderland (2010)

Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt! (2010)

Waking Sleeping Beauty (2010)

Mein Bruder, die Pfadfinderin! (2010)

Camp Rock 2: The Final Jam (2010)

Secretariat - Ein Pferd wird zur Legende (2010)

Die Tochter von Avalon (2010)

Tron Legacy (2010)

Wings of Life (2011)

Zack & Cody - Der Film (2011)

Lemonade Mouth - Die Geschichte einer Band (2011)

Im Reich der Raubkatzen (2011)

Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten (2011)

Sharpay's fabelhafte Welt (2011)

Teen Spirit (2011)

Movie Star - Küssen bis zum Happy End (2011)

Die Muppets (2011)

Meine Schwester Charlie unterwegs - Der Film (2011)

Die 12 Weihnachts-Dates (2011)

Beste FReinde (2012)

Schimpansen (2012)

Let It Shine - Zeig, was du kannst! (2012)

Monster gegen Mädchen (2012)

Santa Pfote 2 - Die Weihnachts-Welpen (2012)

Der große Weihnachtsauftritt (2012)

Die Rückkehr der Zauberer vom Waverly Place (2013)

Teen Beach Movie (2013)

Super Buddies (2013)

Saving Mr. Banks (2013)

Halfpipe Feeling (2014)

Muppets Most Wanted (2014)

Bären (2014)

Ferngesteuert (2014)

Albert aus Versehen (2014)

Bad Hair Day (2015)

Im Reich der Affen (2015)

Teen Beach 2 (2015)

Descendants - Die Nachkommen (2015)

Überraschend unsichtbar (2015)

The Finest Hours (2016)

Die Nacht der verrückten Abenteuer (2016)

BFG - Big Friendly Giant (2016)

Queen of Katwe (2016)

Der Tausch (2016)

Newsies - Das Broadway Musical (2017)

Born in China (2017)

Disney's Fairy Tale Weddings - Serie (2017)

Descendants 2 (2017)

Life-Size 2 (2018)

Freaky Friday (2018)

Zombies (2018)

Kim Possible (2019)

Dumbo (2019)

One Day at Disney (2019)

Noelle (2019)

Lady and the Tramp (2019)

Serien

1980+

Die Gummibärenbande - Serie (1985)

Casebusters (1986)

DuckTales - Neues aus Entenhausen - Serie (1987)

Neue Abenteuer mit Winnie Puuh - Serie (1988)

Chip und Chap – Die Ritter des Rechts - Serie (1989)

Die Simpsons - Serie (1989)

1990+

Käpt'n Balu und seine tollkühne Crew - Serie (1990)

Darkwing Duck - Der Schrecken der Bösewichte - Serie (1991)

Goofy und Max - Serie (1992)

Arielle, die Meerjungfrau - Serie (1992)

Bonkers, der listige Luchs von Hollywood - Serie (1993)

Das Leben und Ich - Serie (1993)

Gargoyles - Auf den Schwingen der Gerechtigkeit - Serie (1994)

Abenteuer mit Timon und Pumbaa - Serie (1995)

Quack Pack - Onkel D. & die Boys! - Serie (1996)

Mighty Ducks - Das Powerteam - Serie (1996)

Smart Guy (1997)

Disneys Große Pause - Serie (1997)

Hercules - Serie (1998)

Out of the Box - Serie (1998)

Fionas Website - Serie (1999)

2000+

Even Stevens (2000)

Lizzie McGuire - Serie (2001)

The Book of Pooh (2001)

Kim Possible - Serie (2002)

Raven blickt durch - Serie (2003)

Disneys Lilo & Stitch - Serie (2003)

Phil aus der Zukunft - Serie (2004)

Hotel Zack & Cody - Serie (2005)

Disneys Kleine Einsteins - Serie (2005)

Kuzco’s Königsklasse - Serie (2006)

Hannah Montana - Serie (2006)

Disney's Micky Maus Wunderhaus - Serie (2006)

Disneys Tauschrausch - Serie (2006)

Meister Mannys Werkzeugkiste - Serie (2006)

Meine Freunde Tigger und Puuh - Serie (2007)

Disney Phineas und Ferb - Serie (2007)

Die Zauberer vom Waverly Place - Serie (2007)

Zack & Cody an Bord - Serie (2008)

Jonas - Serie (2009)

Shake It Up! - Tanzen ist alles - Serie (2010)

Jake und die Nimmerland Piraten - Serie (2011)

Karate-Chaoten - Serie (2011)

Jessie - Serie (2011)

S3 - Stark, schnell, schlau - Serie (2012)

Violetta - Serie (2012)

Tron: Uprising - Serie (2012)

Willkommen in Gravity Falls - Serie (2012)

Crash & Bernstein (2012)

Das Leben und Riley - Serie (2014)

The Evermoor Chronicles (2014)

PJ Masks (2015)

The Muppets - Serie (2015)

Best Friends - Zu jeder Zeit - Serie (2015)

Die Garde der Löwen - Serie (2015)

Mittendrin und kein Entkommen - Serie (2016)

S3 - Gemeinsam stärker - Serie (2016)

Bizaardvark - Serie (2016)

Elena von Avalor - Serie (2016)

Milo Murphy's Law - Serie (2016)

Micky und die flinken Flitzer - Serie (2017)

Rapunzel - Die Serie (2017)

Story of Andi - Serie (2017)

Puppy Dog Pals - Serie (2017)

Raven's Home - Serie (2017)

Marvel's Inhumans - Serie (2017)

Vampirina (2017)

Big Hero 6: The Series (2017)

Muppet Babies - Serie (2018)

Legend of the Three Caballeros (2018)

Big City Greens (2018)

Bug Juice: My Adventures at Camp (2018)

Coop & Cami Ask the World (2018)

Sydney To The Max - Serie (2019)

Fast Layne - Serie (2019)

Amphibia - Serie (2019)

Encore! - Serie (2019)

The World According to Jeff Goldblum - Serie (2019)

High School Musical: The Musical - Serie (2019)

2010+

Meine Schwester Charlie (2010)

Star Wars

Krieg der Sterne (1977)

Das Imperium schlägt zurück (1980)

Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983)

Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung (1999)

Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger (2002)

Imperium der Träume: Die Geschichte der Star Wars Trilogie (2004)

Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith (2005)

Star Wars: The Clone Wars (2008)

Star Wars: The Clone Wars (2008)

Star Wars Rebels (2014)

The New Yoda Chronicles: Escape from the Jedi Temple (2014)

LEGO Star Wars: Droid Tales (2015)

Star Wars 7: Das Erwachen der Macht (2015)

Star Wars: Die Abenteuer der Freemaker (2016)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Star Wars Resistance (2018)

LEGO Star Wars: All-Stars (2018)

The Mandalorian (2019)

Marvel

Spiderwoman (1979)

X-Men - Serie (1992)

Fantastic Four (1994)

The Incredible Hulk - Serie (1996)

Silver Surfer - Serie (1998)

X-Men: Es geht weiter - Serie (2000)

Fantastic Four: World's Greatest Heroes (2006)

Iron Man (2008)

Wolverine & the X-Men - Serie (2009)

Iron Man 3 (2013)

Thor 2: The Dark Kingdom (2013)

Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain Marvel (2019)

Marvel's Hero Project (2019)

National Geographic

2000+

How Dogs Got Their Shapes (2005)

Dog Whisperer With Cesar Millan (2007)

Stonehenge Decoded: Secrets Revealed (2008)

Kingdom of the Blue Whale (2009)

Easter Island Unsolved (2009)

Bizarre Dinosaurs (2009)

2010+

Journey to Shark Eden (2010)

Great Migrations (2010)

Brain Games (2011)

The Incredible Dr. Pol (2011)

Secrets of the King Cobra (2012)

Winged Seduction: Birds of Paradise (2012)

Life Below Zero (2013)

Sharks of Lost Island (2013)

Miracle Landing on the Hudson (2014)

Dr. Oakley, Yukon Vet (2014)

Dr. K's Exotic Animal ER (2014)

Wild Yellowstone (2015)

World's Greatest Dogs (2016)

Expedition Mars: Spirit & Opportunity (2016)

Before the Flood (2016)

Sea of Hope: America's Underwater Treasures (2017)

Atlantis Rising (2017)

Origins: The Journey of Humankind (2017)

Earth Live (2017)

Kingdom of the Apes: Battle Lines (2017)

Diana: In Her Own Words (2017)

Breaking 2 (2017)

Jane (2017)

Titanic: 20 Years Later With James Cameron (2017)

Secrets of Christ's Tomb: Explorer Special (2017)

Man Among Cheetahs (2017)

Decorating Disney: Holiday Magic (2017)

Planet of the Birds (2018)

Giants of the Deep Blue (2018)

Rocky Mountain Animal Rescue (2018)

Into the Okavango (2018)

Drain the Oceans (2018)

Free Solo (2018)

Under The Sea: A Descendants Short Story (2018)

Mars: Inside SpaceX (2018)

Mission to the Sun (2018)

The Flood (2018)

Tree Climbing Lions (2018)

Paris to Pittsburgh (2018)

Into the Grand Canyon (2019)

Lost Treasures of the Maya (2019)

The Lost Tomb of Alexander the Great (2019)

Hostile Planet (2019)

Apollo: Missions to the Moon (2019)

Gordon Ramsay: Uncharted (2019)

Kingdom of the White Wolf (2019)

Science Fair (2018

