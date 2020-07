Netflix testet Billig-Tarif für unter drei Euro – Der beliebte Streaming-Dienst Netflix ist weiter auf Kundenfang. Und wie ginge das besser als mit einem ultragünstigen Billig-Tarif? Aufgrund all der Streaming-Dienste will jeder Kunde natürlich sparen, wo er kann. Laut der Seite „AndroidPure“ testet Netflix aktuell eine extrem günstige Variante – ein reines Handy-Angebot des Streaming-Dienstes.

Getestet wird dieses Abomodell momentan in Indien, wo Kunden mit diesem Billig-Tarif Netflix ausschließlich über ihr Smartphone schauen können. Für User, die eh nie Netflix über Smart-TV oder den Computer schauen, ein wirklich gutes Angebot.

Denn der „Handy“-Tarif kostet dort gerade einmal 199 Rupien monatlich, umgerechnet rund 2,30 Euro. Die HD-Variante für Tablets und Smartphones kostet dabei umgerechnet rund 4 Euro. Dieser Tarif ist allerdings nur buchbar, wenn man sich über sein Telefon bei Netflix anmeldet.

So oder so, dieser Tarif wäre für viele Netflix-Fans ein ernstzunehmendes Angebot, da er im Vergleich zum Standardtarif supergünstig ist. Sicherlich, aktuell testet man das Ganze ausschließlich in Indien. Aber es ist gut vorstellbar, dass diese Handy-Abo-Variante auch bald in anderen Ländern verfügbar wird.

Noch hat man sich bei Netflix nicht zu seiner spannenden Testphase geäußert, aber wir bleiben dran!

Quelle: bild.de