Streaming: Die besten Horror-Filme zu Halloween – Zum Ende des Oktobers grüßen nicht nur die Zeitumstellung und kürzere Tage, sondern auch das alljährliche Halloween-Fest. Am Tag der Geister und Dämonen müssen natürlich auch entsprechende Filme her, mit denen man sich am Abend vor dem TV herrlich gruseln kann. Gerade im Streaming-Sektor gibt es zahlreiche Horror-Kandidaten, die das entsprechende Halloween-Programm bieten.

Deshalb haben wir uns durch die Film-Archive der Streaming-Giganten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gewühlt und eich die besten Schocker und Grusler zusammengetragen, die auf den Plattformen für euch zur Verfügung stehen. Es warten auf euch jede Menge Klassiker und Mega-Hits, weshalb eurem nächsten Horror-Filmabend in der Halloween-Zeit nichts mehr im Wege steht.

Darunter befinden sich etliche Genre-Kracher und Geheimtipps wie zum Beispiel „Conjuring“, „Der Babadook“, „Insidious“ oder All-Time-Klassiker wie „Der Exorzist“ oder „Das Omen“ sowie der Kult-Slasher Michael Meyers in „Halloween“.

Nachfolgend findet ihr die besten Horror-Filme – und auf welcher Streaming-Plattform sie angeboten werden – in alphabetischer Reihenfolge:

28 Days Later (Disney+)

28 Weeks Later (Disney+)

30 Days of Night (Amazon Prime Video)

A Quiet Place 2 (Amazon Prime Video)

Alien (Amazon Prime Video)

Annabelle (Netflix)

Annabelle 2 (Netflix)

Annabelle 3 (Amazon Prime Video)

Antlers (Disney+)

Army of the Dead (Netflix)

Conjuring – Die Heimsuchung (Amazon Prime Video + Netflix)

Conjuring 2 (Amazon Prime Video + Netflix)

Dark Water – Dunkle Wasser (Disney+)

Das Omen (Disney+)

Das Omen 2 (Disney+)

Das Omen 3 (Disney+)

Das Waisenhaus (Amazon Prime Video)

Der Babadook (Amazon Prime Video)

Der Exorzist (Amazon Prime Video)

Der Fluch – The Grudge (Netflix / Amazon Prime Video)

Die Fliege (Disney+)

Don’t Breath (Netflix)

Dracula Untold (Netflix)

Erlöse uns von den Bösen (Netflix)

ES Kapitel 1 (Amazon Prime Video)

ES Kapitel 2 (Amazon Prime Video)

Fall 39 (Netflix)

Freitag, der 13. – 2009 (Netflix)

Fright Night (Disney+)

From Hell (Disney+)