Streaming: Bester Film aller Zeiten nun bei Netflix zu sehen – Wenn man sich das Portfolio an Filmen und Serien beim Streaming-Giganten Netflix anschaut, schlummern dort unzählige Blockbuster, Kultfilme und Klassiker. Insgesamt hat Netflix über 5.800 Titel im Programm. Bei diesem Großangebot überstrahlt jedoch ein Film alle anderen. Es handelt sich dabei um den besten Film aller Zeiten.

Gewählt von den Nutzerinnen und Nutzern der renommierten Internet Movie Database, kurz IMDb. Die Rede ist vom legendären Gefängnis-Drama „Die Verurteilten“ aus dem Jahre 1994. Einer dieser unvergessenen Kultfilme, der eine außergewöhnliche IMDb-Bewertung erhielt. Nämlich eine 9,3 von maximale 10 Punkten, abgegeben von 2,7 Millionen Film-Fans.

Im Nachgang zum Kultfilm

Damals im Kino war „Die Verurteilten“ von Regisseur Frank Darabont amüsanterweise alles andere als ein Hit und konnte lediglich 30 Millionen US-Dollar einspielen. Der große Siegeszug dieses Kult-Klassikers kam im Nachgang, wo sich der Streifen dann im Heimkino in die Herzen von Millionen von Fans spielte.

Während natürlich nicht wenige dieses filmische Meisterwerk kennen und lieben, das übrigens auf der Kurzgeschichte „Gruselmeister“ von Stephen King basiert, gibt es immer noch unzählige Menschen, die dieses einmalige Gefängnisdrama noch nie gesehen haben. Eine gute Möglichkeit also, den legendären Streifen mit Tim Robbins und Morgan Freeman in den Hauptrollen, auf Netflix anzusehen und seine filmische Bildungslücke zu schließen.

Darum geht es in „Die Verurteilten“

Nachfolgend noch ein paar Worte, was euch in „Die Verurteilten“ story-technisch erwartet. Alles dreht sich um den Bankier Andy Dufresne. Er wurde zu „zweimal lebenslänglich“ verurteilt – und zwar für den Mord an seiner Frau und deren Liebhaber. Seine Strafe muss Dufresne im berüchtigten Gefängnis von Shawshank verbüßen. Allerdings beteuert Andy Dufresne immer wieder seine Unschuld.

Dennoch muss er seine Haft antreten und den extrem harten Knast-Alltag inklusive sadistischer Gefängniswärter durchstehen. Nicht besser ist der selbstherrliche Direktor Norton, der es liebt, seine Gefangenen zu schikanieren. Der unschuldige Dufresne scheint indes sein Schicksal angenommen zu haben und baut in der Gefangenschaft eine enge Freundschaft mit Knast-Kollege Red auf. Eines Tages wird der Häftling Tommy nach Shawshank verlegt.

Dies wiederum lässt Andy neue Hoffnung schöpfen. Denn Tommy berichtet, dass ein Häftling in seinem vorherigen Gefängnis damit geprahlt habe, den Doppelmord an Andys Frau und Liebhaber begangen zu haben. Als Tommy im Knast jedoch kurze Zeit später ermordet wird, schwindet die Hoffnung wieder, dass Andy seine Unschuld beweisen kann. Drum nimmt Andy sein Schicksal selbst in die Hand …

