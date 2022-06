Aus Sky Ticket wird Wow: Angebotspreise sollen Kunden locken – Wer ab sofort nach dem Streaming-Dienst von Sky, dem „Sky Ticket“ sucht, wird nicht mehr fündig werden. Denn das Unternehmen hat seine Streaming-Plattform umbenannt – und zwar in „Wow“. Wer Bestandskunde bei „Sky Ticket“ ist, für den ändert sich nun allerdings nichts bezüglich der Inhalte.

So hat man mit „Wow“ weiterhin Zugriff auf das große Streaming-Angebot von Serien, Filmen bis hin zu Sport. Interessant wird die Umbenennung von „Sky Ticket“ zu „Wow“ aber für alle Neukunden. Denn hier hat Sky eine Art Willkommensaktion gestartet, die noch bis zum 31. Juli 2022 verfügbar ist.

Abo-Konditionen unbefristet

Das spezielle Angebot für Neukunden beinhaltet zum einen das Paket für Filme und Serien, das in diesem Zeitraum nur 9,98 Euro statt 14,98 Euro im Monat kostet. Zum anderen gibt es das reine Serien-Paket, das Neukunden für 7,99 Euro anstatt der gängigen 9,99 Euro abonnieren können.

Das Lukrative an diesen Angeboten ist, dass die Konditionen unbefristet sind. Heißt: Wer eines dieser Abos abschließt, zahlt solange den vergünstigten Preis, bis man kündigt. Hierbei bleibt der Abo-Preis also stabil und erhöht sich nicht automatisch nach einer gewissen Zeit.

Sky sagte bezüglich „Wow“, dass man seinen Kunden einen noch schnelleren und leichteren Zugang zu Inhalten verschaffen will. Zudem hat man an der Benutzeroberfläche, der Suchfunktion aber auch an der Kontoverwaltung gearbeitet und diese verbessert.

