Streaming: Alle Weihnachts-Highlights auf Disney+ – Die Adventszeit steht vor der Tür, und mit ihr die Gelegenheit, gemütlich auf dem Sofa zu entspannen und in die Welt der weihnachtlichen Filme und Serien einzutauchen. Einer der ersten Anlaufstellen im Streaming ist hierbei natürlich Disney+, der Streaming-Dienst, der bekannt für seine breite Palette an weihnachtlicher Unterhaltung ist. Auch in diesem Jahr wieder präsentiert Disney+ ein beeindruckendes Angebot an weihnachtlichen Highlights. Von Klassikern bis hin zu neuen Serien ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist sicherlich die neue Staffel von „Santa Clause: Die Serie“. Jene Serie, die auf dem gleichnamigen Film basiert, nimmt die Zuschauer mit auf eine magische Reise voller Weihnachtswunder. Fans des Originalfilms werden sich freuen, bekannte Gesichter wiederzusehen und neue Abenteuer in der Welt des Weihnachtsmanns zu erleben. Für diejenigen, die es etwas gruseliger mögen, ist „Nightmare Before Christmas“ die perfekte Wahl.

Der Film, der sowohl zu Halloween als auch zu Weihnachten passt, besticht durch seine einzigartige Stop-Motion-Animation und den unverwechselbaren Stil von Tim Burton. Ein wahrer Kult-Klassiker für Fans des etwas anderen Weihnachtsfilms. Außerdem gibt es keine Weihnachtszeit ohne die Muppets! „Die Muppets Weihnachtsgeschichte“ ist ein zeitloser Spaß für Jung und Alt. Der Film, der auf Charles Dickens' klassischer Weihnachtsgeschichte basiert, ist gespickt mit Humor, Herz und natürlich den beliebten Muppets-Charakteren.

Ein Film, der in keiner Weihnachtssammlung fehlen sollte. Oder wie wäre es mit dem Non-Plus-Ultra eines Weihnachtsfilms – dem ewigen Klassiker „Stirb langsam“. Disney+ hat sogar die „Stirb langsam“-Reihe am Start. Obwohl die Filme auf den ersten Blick vielleicht nicht wie typische Weihnachtsfilme wirken, haben sie sich über die Jahre zu festen Favoriten in der Weihnachtszeit entwickelt. Die Mischung aus Spannung, Action und weihnachtlicher Kulisse in den ersten beiden Teilen sorgt besonders für abwechslungsreiche Unterhaltung.

Mit einem vielfältigen Angebot an weihnachtlichen Filmen und Serien bietet Disney+ jedenfalls für jeden Geschmack das passende Programm. Ob klassische Weihnachtsgeschichten, actiongeladene Abenteuer oder magische Familienfilme - die Auswahl an Streaming-Highlights bei Disney+ lädt dazu ein, die Adventszeit gemütlich und unterhaltsam zu gestalten.

Nachfolgend zeigen wir euch die diesjährigen Weihnachts-Highlights auf Disney+:

Kevin – Allein zu Haus

Kevin – Allein in New York

Wieder allein zu Haus

Kevin – Allein gegen alle

Allein zu Haus: Der Weihnachts-Coup

Santa Clause: Die Serie (Staffel 2) (ab 8. November auf Disney+)

Santa Clause – Eine schöne Bescherung

Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung

Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung

Viel Wirbel um Weihnachten (ab 17. November auf Disney+)

Die gute Fee

Noelle

Versprochen ist versprochen

Die Familie Stone – Verloben verboten!

Edward mit den Scherenhänden

Stirb langsam

Stirb langsam 2

Stirb langsam: Jetzt erst recht

Stirb langsam 4.0