Streaming: Änderungen bei Amazon Prime Video – Bislang konnten Abonnenten des Streaming-Dienstes Amazon Prime Video viele der dortigen Angebote auch ohne Werbeunterbrechung sehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich dies aber ab dem 29. Januar 2024 ändern. Dann nämlich soll aus dem bisherigen Modell ein werbefinanziertes Abo werden, was bedeutet, dass Spielfilme und TV-Serien auf Prime Video Werbeeinblendungen beinhalten.

Laut "The Verge" und "9to5Google" gilt dieser Termin zunächst für die USA, wobei sich die beiden Portale auf entsprechende E-Mails berufen, die Amazon an seine Prime Video-Kunden versandt hat.

Bei "Deadline" bezieht man sich ebenfalls auf eine Kunden-E-Mail, dem Artikel zufolge könnte die Änderung ab demselben Datum möglicherweise aber auch andere Märkte betreffen – so zum Beispiel Deutschland. Ein offizielles Datum für unsere Breitengrade steht jedoch noch aus, und bislang gibt es keine Bestätigung, dass deutsche Prime-Video-Abonnenten bereits per E-Mail über diese Änderungen informiert wurden.

Amazon hatte bereits im September 2023 angekündigt, dass Prime Video ab Anfang 2024 in den Ländern USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland mit zusätzlicher Werbung versehen wird.

Bisher wurde aber nur für die USA eine Zusatzgebühr bekanntgegeben, die Nutzer zahlen müssen, um eine als "werbefrei" bezeichnete Version von Prime Video nutzen zu können: 2,99 US-Dollar, die man zusätzlich zum Prime-Abo zahlen muss. Für andere Länder wie Großbritannien, Kanada und Deutschland sind die Gebühren noch nicht bekannt.

Unklar bleibt dabei, wie genau "werbefrei" definiert wird. Seit dem Frühjahr 2016 schaltet Amazon vor Filmen und Serienepisoden Werbeclips, die auf Inhalte im eigenen Abo-Angebot hinweisen. Für Nutzer, die mehrere Episoden einer Serie hintereinander sehen, bedeutet dies Werbeeinblendungen vor jeder Episode. Es gibt bisher keine Möglichkeit, diese Clips komplett zu deaktivieren.

So oder so verschlechtert sich der Leistungsumfang des bisherigen Prime-Abos mit der Einführung zusätzlicher Werbung deutlich. Leider ist es bislang nicht möglich, die Liefer-Flatrate von dem Prime-Video-Abo abzukoppeln, so dass man zwangsweise für das Gesamtpaket derzeit 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro jährlich zahlen muss.

Quelle: golem.de