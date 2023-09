Streaming-Abo: Sci-Fi-Kultfilm ab sofort uncut schauen – Ganze 27 Jahre verweilte die Originalfassung des Sci-Fi-Kultfilms „RoboCop“ aufgrund massiver Gewaltdarstellungen auf dem Index. Vor zehn Jahren war die Freude bei allen Fans natürlich riesig, als die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien die indizierte ungeschnittene Originalfassung endlich freigegeben hatte.

Ein Jahr später folgte dann auch die noch brutalere Version des Films im Director’s Cut im Handel. Paul Verhoevens („Total Recall“, „Starship Troopers“) erste Regiearbeit aus dem Jahr 1987 gilt bis heute zu den unvergessenen Streifen der 80er. Es gab zwar zwei weitere Fortsetzungen, die aber nie dem Original das Wasser reichen konnten. Ab sofort könnt ihr den Sci-Fi-Actioner in seiner ungeschnittenen Pracht auch im Stream sehen.

Kämpfer für Gerechtigkeit oder doch nicht?

Denn Paul Verhoevens „RoboCop“ gibt es jetzt uncut beim Streaming-Dienst Paramount+. Außerdem stehen dort auch „RoboCop 2“ und „RoboCop 3“ zur Verfügung. Solltet ihr das Original nicht kennen, nachfolgend ein paar Zeilen, was euch in „RoboCop“ erwartet:

Im Fokus steht der ermordete Cop Alex Murphy. Er wird in einem stahlharten Roboterkörper zu neuem, künstlichen Leben erweckt. Halb Mensch halb Maschine, sorgt er endlich für Sicherheit in den Straßen von Detroit, die in Verbrechen, Gewalt und Chaos zu versinken drohen. Doch aus RoboCop, dem Kämpfer für Gerechtigkeit, wird ein gnadenloser Rächer, als die Erinnerung an sein früheres Leben zurückkehrt und er herausfindet, wer hinter dem brutalen Polizistenmord steckt.

Diesen Sci-Fi-Kultfilm muss man einfach gesehen haben. Wer also „RoboCop“ gänzlich ungeschnitten noch mal oder ganz jungfräulich erleben will, kann dies wie erwähnt ab sofort mit einem Abo auf Paramount+ tun.

Quelle: filmstarts.de