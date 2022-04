Stranger Things Staffel 4 Trailer – Im Juni diesen Jahres wären es geschlagene drei Jahre, seitdem die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie zuletzt Millionen Fans begeisterte. Glücklicherweise erscheint im Mai 2022 endlich nach der pandemiebedingten Verzögerung die vierte Staffel von „Stranger Things“. Nachdem erste Teaser-Trailer die Vorfreude auf das Kommende enorm ansteigen ließen, veröffentlichte Netflix nun den offiziellen Trailer zum vierten Akt der 80er-Teenie-Mysteryserie.

Und der dreiminütige Trailer hat es in sich, ist es doch der mit Abstand epischste Trailer zu „Stranger Things“ mit einem hohen Gänsehaut-Fan-Faktor. Der umfangreiche Einblick in die Fortsetzung des Mystery-Abenteuers um Eleven und ihre Freunde rund um das Upside/Down präsentiert unter anderem die neuen Schauplätze der Serie. So spielt die Geschichte der beiden Showrunner Matt und Ross Duffer in Staffel 4 bekanntlich nicht mehr nur in der so liebgewonnenen Kleinstadt Hawkins.

Deutlich gruseliger, düsterer und epischer

In der neuen Staffel der Retro-Mystery wird es zudem deutlich gruseliger und düsterer zugehen als zuvor, was der Trailer samt neuem Endgegner beweist. Generell zeigt das neue Bewegtmaterial, dass die Serie enorm an Bombast zulegen wird. Cool zu sehen zudem, dass man nun im Trailer auch einige der namhaften Neuzugänge zu sehen bekommt – wie etwa Freddy-Krueger-Darsteller Robert Englund.

Laut den Serienmachern Matt und Ross Duffer soll die vierte Staffel gerade in puncto Plot die vorangegangen Staffeln noch mal in den Schatten stellen. Die neue Staffel ist indes in zwei Teile aufgesplittet. Heißt, die ersten vier der neun Episoden sind ab dem 27. Mai 2022 auf Netflix zu sehen. Am 1. Juli 2022 folgen dann die restlichen Episoden fünf bis neun.

Alle Stars wieder dabei – inklusive spannender Neuzugänge

Auch wenn das zurzeit nur Gerüchte sind und nicht offiziell bestätigt wurde, sollen in Staffel vier Folgen dabei sein, die wohl eine längere Spielzeit aufweisen als die gewohnten 42 Minuten. So oder so kann man sich auf reichlich Spannung und ein düsteres Mystery-Spektakel freuen. Denn das unterstreicht der Trailer von der ersten bis zu letzten Minute.

Zum Cast gehören einmal mehr die Stars der Serie wie Millie Bobby Brown als Eleven, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery sowie Sadie Sink.

Allerdings bekommt die vierte Staffel auch reichlich Zuwachs – mit namhaften Stars wie dem bereits erwähnten Robert Englund („A Nightmare on Elm Street“), Tom Wlaschiha („Game of Thrones“), Jamie Campbell Bower („Sweeney Todd“), Joseph Quinn („Operation: Overlord“), Sherman Augustus („Into the Badlands“), Nikola Djuricko („World War Z“) sowie Mason Dye („Teen Wolf“).

Nachfolgend noch alle neun Episodentitel in der Übersicht: