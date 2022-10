Story Of Ricky: Kultiges Splatter-Feuerwerk vom Index gestrichen – Seit der Erstveröffentlichung in Deutschland 1997 zählt „Story Of Ricky“, auch unter dem internationalen Namen bekannt als „Riki-Oh“, zu den brutalsten Action-Filmen aller Zeiten und erlangte rasch Kultstatus. Doch den deutschen Sittenwächtern war die Splatter-Action zu viel, weshalb der Streifen rasch auf dem Index landete und darüber hinaus auch noch beschlagnahmt wurde.

Zur Freude aller Fans wurde eben jene Indizierung nun nach satten 23 Jahren endlich aufgehoben. Somit steht der Weg wieder offen für „Story Of Ricky“ von Regisseur Ngai Choi Lam mit seiner explosiven Martial-Arts-Action samt blutigsten Splatter-Einlagen. Zudem dauert es nun sicher nicht mehr lange, bis dieser Kultstreifen auf Blu-ray uncut neu erscheinen wird.

Splatter-Action at its best

Bis dato waren nur einige streng limitierten Sammlereditionen im Umlauf zu Mondpreisen. Passenderweise hat sich Nameless Media bereits die Rechte zu „Story Of Ricky“ gesichert. Falls jemand diesen legendären Action-Splatter nicht kennt, der übrigens auf der gleichnamigen, nicht weniger brutalen Manga-Vorlage basiert, nachfolgend ein paar Worte zum Plot von „Story Of Ricky“:

Wie der Titel vermuten lässt, geht es um Ricky. Dieser sitzt wegen Mordes unschuldig im Gefängnis. Doch die Zeit in der Haft wird massiv durch die korrupte Obrigkeit in der Haftanstalt verschlimmert. Drum setzt sich Ricky zur Wehr – und das ziemlich rabiat, wenn man nur an eine bestimmte Szene denkt. Nämlich jene, in der Ricky einem Widersacher seine Faust in den Körper drischt, ihm den Darm rauszieht, um ihn damit schlussendlich zu erwürgen. Splatter-Action at its best!

