„Stirb langsam 2“: Bruce Willis wollte bekannte Aussage aus dem Film streichen – Als Bruce Willis zum zweiten Mal in seiner Rolle als abgehalfterter aber heldenhafter Cop John McClane den Tag retten durfte, schickte ihn Regisseur Renny Harlin auf den Washington Dulles International Airport. Obwohl es auch dabei gewaltig kracht, sollte die Fortsetzung im Gesamtkontext der Reihe stets im Schatten des brillanten Erstlings und des kultigen dritten Teils stehen, und wie nun bekannt wurde, verabscheut Willis einen Aspekt des Filmes sogar abgrundtief.

Im Rahmen eines Interviews für das Buch „The Last Action Heros“ verriet „Stirb Langsam 2“-Regisseur Renny Harlin dem Autoren Nick de Semlyan, dass der Schauspieler mit einer Textzeile aus dem Drehbuch auf Kriegsfuß stand. Konkret geht es dabei um den Satz, den McClane sagt, nachdem ihn eine Flughafenmitarbeiterin zum Drink einlädt, die er um das Versendes eines Fax gebeten hatte.

Der Cop aus New York verweist auf seinen Ehering und antwortet grinsend: „Nur das Fax Ma’am … nur das Fax.“ (im Original: „Just the fax, ma’am … Just the fax.“).

Eine Antwort, die zum Charakter des McClane, wie wir ihn kennen, zwar durchaus passt, Willis war da jedoch anderer Meinung und weigerte sich, den Satz zu sprechen. Der Schauspieler wollte die Rolle nämlich wesentlich ernster angehen, als es noch im Vorgänger der Fall gewesen war.

„Einzeiler und scherzhafte Kommentare sind Blödsinn. Das ist nicht das wahre Leben. In einer echten Situation, in der Leben auf dem Spiel stehen, kann man so etwas nicht sagen“, wird Willis in dem Buch zitiert.

Letzten Endes sollte es ein Kompromiss richten.

Willis durfte so viele Takes ernsthaft spielen, wie es ihm beliebte, Renny bekam dafür ein paar seiner gewünschten humoristisch angehauchten Szenen. Nun brach der inzwischen 68-jährige Schauspieler im Zuge der Dreharbeiten die Zeile schließlich auf „Nur das Fax“ herunter, schließlich schaltete sich jedoch Produzent Joel Silver höchstpersönlich ein und setzte die fragliche Filmzeile dann doch noch durch.

Am Ende gelang es dem Streifen, mit einem Einspielergebnis von 240 Millionen Dollar, das Ergebnis des Erstlings an der Kinokasse um ganze 100 Millionen US-Dollar zu übertreffen.

Aus dem Buch „The Last Action Heros“ geht dabei außerdem hervor, dass Willis nach dem Start des Films behauptet haben soll, mit der Rolle des John McClane abgeschlossen zu haben. Eine Behauptung, die sich – zumindest hinsichtlich des dritten Teils „Stirb langsam: Jetzt erst recht“ – glücklicherweise nicht bewahrheiten sollte.

Quelle: kino.de