Still: A Michael J. Fox Movie: Trailer zur berührenden Doku über Hollywood-Ikone – Er ist unbestritten einer dieser ganz besonderen Schauspieler, die Hollywood in seiner langen Geschichte hervorgebracht hat. Die Rede ist von Fan-Liebling Michael J. Fox, der in den 80er Jahren berühmt wurde durch die US-Sitcom „Familienbande“ sowie in seiner ikonischen Rolle als Marty McFly in der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie. Bis heute hat seine Beliebtheit seit den 80ern nie abgenommen.

Auch weil er ein Paradebeispiel für einen echten Kämpfer ist, der trotz seiner fortschreitenden Parkinson-Krankheit nicht aufgehört hat, im Filmgeschäft weiterzumachen. Dies vor allem mit etlichen Gastauftritten in Serien wie beispielsweise „Good Wife“ oder „Designated Survivor“, wo er seine Krankheit ganz offen in seine Rollen mit einflocht. Nun erscheint eine Dokumentation über die Hollywood-Ikone Michael J. Fox, zu der es auch einen berührenden Trailer zu sehen gibt.

Spannende Einblicke in das außergewöhnliche Leben von Michael J. Fox

Die Doku mit dem Titel „Still: A Michael J. Fox Movie“ erscheint bereits kommenden Monat, am 12. Mai 2023 auf Apple TV+. Unter der Regie von Oscar-Preisträger Davis Guggenheim dürfen sich alle Fans auf einen spannenden Rückblick auf das außergewöhnliche Leben von Michael J. Fox freuen. Aufbereitet mit dokumentarischen und gespielten Elementen inklusive allerhand Archivmaterial, die eine fesselnde, aber auch emotionale Reise durch das Leben des Hollywood-Stars erzeugen.

„Still: A Michael J. Fox Movie“ wird dabei von Michael J. Fox in seinen eigenen Worten erzählt. Und es wird eine fesselnde Geschichte werden, was auch bereits die ersten Szenen im Trailer zeigen. Eine faszinierende Story eines unterdurchschnittlich großen Jungen aus einem kanadischen Armeestützpunkt, der in den 80er Jahren zum großen Hollywood-Star aufstieg.

Doku gewährt erstmals privaten Zugang zu Fox und dessen Familie

Es geht in der Dokumentation jedoch nicht nur um seine Schauspielkarriere, auch zeigt sie den nie zuvor gezeigten privaten Lebensweg von Michael J. Fox. Dazu gehören ebenfalls die Jahre, die auf seine Parkinson-Diagnose im Alter von 29 Jahren folgten. Es ist eine überaus persönliche Doku, die erstmals auch einen privaten Zugang zu Fox und dessen Familie gewährt und wie sie alle mit der unheilbaren Krankheit Parkinson umgegangen sind.

„Still: A Michael J. Fox Movie“ ist daher ein Must-See nicht nur für alle Fans der Hollywood-Ikone, sondern jeden Filmfan. Wer nun Lust auf die Michael J. Fox-Dokumentation bekommen hat, kann diese ab dem 12. Mai 2023 auf Apple TV+ ansehen. Wer kein monatliches Abo in Höhe von 6,99 Euro pro Monat abschließen möchte, kann alternativ die siebentägige kostenlose Testphase nutzen, um sich diese Doku anzusehen.