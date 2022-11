Stiftung Warentest: Fernseher-Testsieger gekürt – Ein neuer Fernseher soll her, doch angesichts technologischer Fortschritte wie 4K oder gar 8K, unzähligen Features wie VRR oder Dolby Vision, fällt es vielen nicht leicht, eine begründete Entscheidung zu treffen. Eine nützliche Orientierung können da die regelmäßigen Fernseher-Tests von Stiftung Warentest sein, bei denen ein Blick auf die jeweiligen technischen und/oder Preis-Leistung-Sieger lohnen kann. Doch wer hat das Ranking für sich entschieden? Nach welchen Kriterien geht Stiftung Warentest vor?

Wie ein Artikel von „Chip“ erläutert, bildet den Grundstein für jede Fernseher-Bewertung der Test-Experten die Bildqualität: Mit ganzen 40 Prozent fließt sie in die Gesamtwertung ein. Sowohl der Ton als auch die Handhabung liefern jeweils weitere 20 Prozent. Weitere Faktoren: Die Vielseitigkeit eines TV (10 Prozent) sowie seine Umwelteigenschaften, sprich, ob wohl Recycling-Kunststoffe zum Einsatz kommen oder wie viel Strom der Fernseher letztlich schluckt (ebenfalls 10 Prozent).

Wer machte das Rennen?

Einer der besten Fernseher im Moment ist demnach der OLED55C27LA aus dem Hause LG. Sowohl die 65-Zoll-Version als auch der kleinere 55er teilen sich den Spitzenplatz. Mit einer Note für das Bild von 1,5 sowie einem Ton mit gleicher Wertung, Note 1,9 für die Handhabung, einer knappen 1+ (0,9) für seine Vielseitigkeit sowie immerhin noch leicht überdurchschnittlichen Umwelteigenschaften von 2,8 heimste dieser Fernseher die Gesamtwertung „gut“ mit Endnote 1,6 ein.

Im Schnitt fallen für den Testsieger 1.499 Euro bei den meisten Online-Versandhäusern an, die 65-Zoll-Variante ist entsprechend kostspieliger. Konkurrenz in Sachen Qualität erhält der Testsieger ausgerechnet aus eigenem Hause: Vom LG OLED55G19LA, der ebenfalls Anspruch auf den Thron erhebt, gleichfalls mit der Bewertung „gut“ und Note 1,6 überzeugen konnte. Auch hier gibt es wieder eine größere Version mit 65-Zoll-Bilddiagonale, die ebenfalls auf Platz eins liegt.

Kurz: Auch dieser LG konnte die Tester überzeugen

Bei Bild und Ton schnappt er sich jeweils die Note „sehr gut“ (1,4), lässt damit sogar seinen scharfen Konkurrenten, den erwähnten LG OLED55C27LA hinter sich. Allerdings ist der LG OLED55G19LA komplexer in der Handhabung als der Gesamtsieger, bekam hier die etwas schlechtere Note 2,1. Bei der Vielseitigkeit liegen beide mit 0,9 quasi Kopf an Kopf. Der OLED55C27LA ist dem zuerst erwähnten LG OLED55G19LA in Sachen Umweltfreundlichkeit allerdings 0,1 Punkt voraus.

Dafür wähnt der OLED55G19LA wiederum einen anderen Vorteil auf seiner Seite: Mit 1.300 Euro ist der rund 100 Euro günstiger als der direkte Konkurrent. Den gesamten (kostenpflichtigen) Fernseher-Vergleich von Stiftung Warentest findet ihr hier.

Quelle: chip.de