„Stiflers Mom“ Jennifer Coolidge befragt: Ihr „bester Sch**nz“ nach American Pie? – Sie genoss in der 90er-Jahre Kultkomödie „American Pie“ nicht nur selbst Kultcharakter, sondern verhalf dem Wort „Milf“ zur Geburt: „Stiflers Mom“, gespielt von Jennifer Coolidge. Seitdem ist sie laut eigenen Angaben zwar eine Legende der 90er, aber eben auch oft beruflich auf solche Figuren gebucht. Nachdem unlängst berichtet wurde, dass sie nach „American Pie“ tatsächlich viel Sex hatte, wurde sie unlängst befragt, was nach dem Film ihr bester „Sch**nz“ gewesen sei.

Seinerzeit hatte MANN.TV berichtet, dass Coolidge laut eigenen Angaben nach dem Film mit „um die 200 Männern“ geschlafen haben will. Etwas, das sie nunmehr widerruft. Die heute 61-Jährige wurde praktisch über Nacht selbst zur Definition des Wortes Milf aus dem Film und mag das nicht. In Interviews und Gesprächen betont sie dennoch immer wieder, wie anders und langweilig ihr Leben ohne „American Pie“ wohl verlaufen wäre.

Wörtlich führte Jennifer Coolidge aus:

„'American Pie' hat mein Dating-Leben auf eine Weise verbessert, die ich nicht erklären kann. Wenn ich diesen Film nicht gehabt hätte, glaube ich nicht … Nun, sagen wir einfach, es wäre ein sehr langweiliges Jahrzehnt gewesen.“ Sie wird auch nach Details befragt – nicht nur von Journalisten, sondern etwa auch von Popdiva Ariana Grande. Die sprach mit Coolidge und erkundigte sich weiter:

„Du hast öffentlich darüber gesprochen, welchen enormen Einfluss die Rolle von Stiflers Mom auf dein Leben gehabt hat. Vor allem darüber, wie viel Schwanz du dadurch bekommen hast. Erinnerst du dich an den besten Schwanz, den du durch die Rolle von Stiflers Mutter gekriegt hast? Steht ihr in Kontakt?“ Sie schränkte die Frage ein, räumte ein, Verständnis zu haben, falls Coolidge nicht auf die pikante Frage antworten wolle.

Doch die reagierte offen, sagte:

„Nein, ich bin froh, dass du das fragst, denn weißt du, ich habe das im Scherz gesagt, und, Gott, in unserer Stadt darf man wirklich keine Witze machen, denn ich habe den schrecklichen Fehler begangen, zu sagen: 'Gott sei Dank für diesen Film, ich habe mit 200 Männern geschlafen', oder sowas in der Art. Ich würde gerne sagen, dass das wahr ist, aber ich meine, das war irgendwie übertrieben – deshalb bin ich froh, dass du mich fragst.“

Sie habe lediglich ausdrücken wollen, dass der Film ihr eine „breitere Gruppe gutaussehender– und jüngerer – Männer präsentiert“ habe. Darunter einer, der „sehr, sehr charmant“ gewesen sei. Über ihn führte sie aus: „Dieser eine Kerl war besonders jung – legal, natürlich, es war alles sehr legal, ich werde nicht ins Detail gehen. Aber danach, am nächsten Morgen, sagte ich ihm, dass ich mir die Haare fönen lassen müsste.“

Weiter erklärte Coolidge:

„Er war so jung, dass wir seine Mutter anriefen, um zu erfahren, wo ich einen Fön bekommen könnte. Es war so seltsam, dass das am Telefon geschah – es lag auf der Hand, dass wir gerade zusammen im Bett lagen.“ Die Behauptungen über 200 Kerle mögen also ein Missverständnis gewesen sein – doch da draußen gab es nach dieser Aussage zumindest einen jungen Mann, der etwas mit „Stiflers Mom“ laufen hatte.

Quelle: ladbible.com