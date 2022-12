Stephen King: Kultwerk wird als Horror-Serie verfilmt – Kultautor Stephen King hat mit seinen vielen unvergessenen Werken Geschichte geschrieben. Doch auch Verfilmungen zu einigen seiner Romane, Kurzgeschichten und Novellen feierten gigantische Erfolge. Man denke hier nur einmal an Filme wie „Carrie“, „Der Nebel“, „Misery“, „Friedhof der Kuscheltiere“ oder „Shining“, inszeniert von Regieikone Stanley Kubrick.

Nicht zu vergessen ist natürlich auch „Es“ samt Horrorclown Pennywise. Und neben all den Grusel- und Horrorstreifen waren es auch Filme wie „Die Verurteilten“, „The Green Mile“ oder „Stand by Me“, die Kinogeschichte geschrieben haben. Wie nun bekanntwurde, soll bald die nächste Verfilmung eines Stephen-King-Klassikers folgen.

Roman-Reihe soll zur Horror-Serie werden

Genauer gesagt geht es um die Roman-Reihe „Der Dunkle Turm“, die man nun wohl als Horror-Serie verfilmen will. Der Stoff gilt allerdings als überaus schwer verfilmbar. Ein Beweis: Der Versuch von Regisseur Nikolaj Arcel aus dem Jahre 2017, der mit seinem Kinofilm „Der Dunkle Turm“ kläglich scheiterte. Nun soll das Ganze als Serie her – und zwar inszeniert von einem echten Horror-Spezialisten: Mike Flanagan.

Er zeigte unter anderem mit den starken Grusel-Serien wie „Spuk In Hill House“ und „Midnight Mass“, dass er ein gutes Genrehändchen besitzt. Mike Flanagan ist es also durchaus zuzutrauen, den verstrickten Stephen-King-Stoff von „Der Dunkle Turm“ gescheit in Szene zu setzen. Bekannt wurde dies durch das Magazin „Deadline“, in dem Mike Flanagan enthüllte, dass man sich die Rechte an der legendären Stephen King-Reihe gesichert habe.

Fünf Staffeln und zwei Kinofilme möglich

Laut Flanagan gibt es sogar sowohl schon ein Drehbuch zur Pilotfolge als auch ausgearbeitete Entwürfe für eine mögliche erste Staffel. Flanagan verriet zudem, dass man das Projekt bei einem erfolgreichen Start der Serie auf fünf Staffeln und zwei Kinofilme ausweiten könne. Sehen wird man die Horror-Serie zu „Der dunkle Turm“ recht sicher auf Amazon Prime Video, denn Flanagan hat mittlerweile einen Deal mit Amazon abgeschlossen, nachdem er und Netflix getrennte Wege gegangen sind.

