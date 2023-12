Stephen King: Finsterer Kult-Roman soll verfilmt werden – Stephen King-Fans dürfen sich schon mal die Hände reiben. Denn ein weiterer Roman-Klassiker des Kultautors Stephen King soll verfilmt werden und dann seinen Weg auf die große Leinwand finden. Die Rede ist von „Todesmarsch“, im Original „The Long Walk“, einem Roman, der bereits eine riesige Fangemeinde hat und nun dank des Regisseurs Francis Lawrence verfilmt werden soll.

Francis Lawrence, bekannt für seine erfolgreichen Inszenierungen der „Tribute von Panem“-Filme, hat sich dieses spannende Projekt vorgenommen. Er hat bereits bewiesen, dass er das Talent hat, Geschichten über Jugendliche in extremen Überlebenssituationen überzeugend zu erzählen. „Todesmarsch“ bietet eine düstere, dystopische Zukunftsvision, in der 100 Jugendliche in einem gnadenlosen Wettbewerb gegeneinander antreten müssen.

Lauf oder stirb

Die Regeln sind einfach, aber brutal: Sie müssen kontinuierlich laufen, ohne langsamer als sechs Kilometer pro Stunde zu werden, sonst droht der Tod. Der einzige Preis für den letzten Überlebenden: eine enorme Geldsumme und ein Wunsch seiner Wahl. Diese Voraussetzung mag einigen vielleicht bekannt vorkommen, denn sie erinnert stark an die Idee hinter den „Hunger Games“.

Kein Wunder also, dass die Filmrechte-Inhaber von „Todesmarsch“ sich für Lawrence als Regisseur entschieden haben, der gerade mit „Die Tribute von Panem - The Ballad Of Songbirds & Snakes“ einen weiteren Erfolg in den Kinos feiert. Interessant ist auch die Geschichte hinter „Todesmarsch“. Es war tatsächlich der erste Roman, den Stephen King geschrieben hat, auch wenn er erst später unter seinem Pseudonym Richard Bachman veröffentlicht wurde.

Mehrere Versuche „Todesmarsch“ zu verfilmen

Trotz seiner Beliebtheit und seines Rufs als eines der bekanntesten Werke Kings, gab es bislang keine Verfilmung – ein Umstand, der sich nun ändern soll. Dabei gab es über die Jahre hinweg bereits verschiedene Versuche, „Todesmarsch“ zu verfilmen, darunter ein Projekt von George A. Romero im Jahr 1988 sowie eine Initiative von Frank Darabont, dem Schöpfer von „Walking Dead“, im Jahr 2007. Doch keines dieser Projekte kam letzten Ende je zustande.

Quelle: filmstarts.de