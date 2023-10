Stefan Raab: Kult-Entertainer macht endgültig Schluss – Stefan Raab, einst ein Leuchtturm in der deutschen Fernsehlandschaft, zieht sich endgültig aus dem Medienbusiness zurück. Bekannt für seine langjährige Karriere und vielseitigen Talente, hat Raab beschlossen, seine 25-jährige Partnerschaft mit der Produktionsfirma Brainpool zu beenden. Stefan Raab hat mehr als ein Jahrzehnt die deutsche TV-Landschaft geprägt.

Er war der Kopf hinter vielen erfolgreichen Shows und brachte zahlreiche innovative Ideen auf die Bildschirme. Seit er sich 2015 von der Bühne zurückzog, war er weiterhin als kreative Kraft hinter den Kulissen tätig. Er hat Brainpool geholfen, einige der populärsten Formate des deutschen Fernsehens zu entwickeln. Die Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Brainpool zu beenden, wurde von dem Unternehmen Banijay Germany, dem Mutterkonzern von Brainpool, öffentlich bestätigt.

Marcus Wolter, CEO und Mitbegründer von Banijay Germany, sprach seinen Dank für die jahrelange Zusammenarbeit aus. Er betonte, dass Stefan Raab wesentlich zur Entwicklung von Brainpool beigetragen hat und ein wertvolles Portfolio an Unterhaltungsformaten aufgebaut hat. Mit dem Ende der Kooperation gehen die Rechte an den von Raab konzipierten TV-Formaten an Brainpool über. Zukünftig werden Shows wie „TV total“, das mittlerweile von Sebastian Pufpaff moderiert wird, oder „Blamieren oder Kassieren“, ohne Raabs Mitwirkung produziert.

Die Shows sollen jedoch in gewohnter Qualität weiterlaufen, was die Fangemeinde sicherlich freuen dürfte. Indes bleibt die berufliche Zukunft von Stefan Raab ein Mysterium. Keine offiziellen Statements wurden abgegeben, die Aufschluss darüber geben könnten, welche Projekte oder Ambitionen der Kult-Entertainer als nächstes verfolgen könnte. So oder so kann Stefan Raab auf eine beispiellose Karriere blicken.

Vom Metzger zur TV-Legende

Nach einer Metzgerlehre zog es ihn rasch in die Welt der Musik. Schließlich wollte er sein Talent als Multiinstrumentalist nicht verpuffen lassen. So komponierte er ab 1990 zahlreiche Jingles für Radio- und Fernsehen. Einige Jahre später erkannte Fernsehproduzent und Medienmanager Markus Wolter Stefan Raabs Talent und stellte ihn 1993 als Moderator ein: Für die damalige Erfolgssendung „Vivasion“ des Musiksenders VIVA, wo Raab sich als blödelnder Entertainer bis 1998 einen Namen machte.

In den Folgejahren mutierte Raab dann mit seiner eigenen Show „TV Total“ zum Star des deutschen Fernsehens. Diese Show diente ihm allerdings auch als Fundament, sowohl eigene Shows zu kreieren als auch zu bewerben. So entstanden infolgedessen neben dem allseits beliebten „Schlag den Raab“ Shows wie „Die TV total WOK-WM“, „Bundesvision Song Contest“, „Schlag den Star“, „Unser Star für Oslo“, „Die TV total Bundestagswahl“, „Das TV total Turmspringen“, „Die absolute Mehrheit“ oder „Die TV total Stock Car Crash Challenge“ – und einiges mehr.

Doch es waren nicht nur seine Shows, sein Humor oder seine unvergleichliche Art, die ihn zum Kultstar machten. Auch etliche Blödel-Songs wie „Wadde hadde dudde da?“, „Böörti, Böörti Vogts“ oder „Maschendrahtzaun“ wurden zu Hits. Ein echter Tausendsassa eben.

Quelle: tvspielfilm.de