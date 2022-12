Stefan Raab bekommt eigenen Sender: Ein Format läuft rund um die Uhr – Gute Neuigkeiten für Fans von Stefan Raab. Wer nie genug bekommen konnte von seiner unvergesslichen Kultsendung „TV total“, die von 1999 bis 2015 auf ProSieben lief, oder mit der neuen Variante der Show mit Moderator Sebastian Puffpaff nicht ganz warm wird, möchte vielleicht einen Blick auf einen neuen Sender werfen. Dort läuft nichts anderes als „TV total“ – 24 Stunden Stefan Raab an sieben Tagen die Woche. Die Vollbedienung „TV total“.

Was wie ein Scherz anmuten mag, wird auf dem kostenlosen Streaming-Service „Pluto TV“ Realität. Ein Sender, bei dem rund um die Uhr „TV total“ mit Raab vor der Kamera zu sehen sein wird. Dort kann man sich sämtliche vergnüglichen Einspieler wie „Raab in Gefahr“ oder die berühmten Promi-Musikstücke, „Raabigramme“ genannt, nonstop geben, wie „Chip“ berichtet.

Ein niemals endendes Vergnügen für Fans von Raabs satirischem Wortwitz und seinen mitunter herrlich dreisten Aktionen

Dabei können Zuschauer in einer unendlichen Anzahl an kuriosen und lustigen TV-Momenten schwelgen, welche der Entertainer immer wieder in jede Folge zwischen Monologe und Unterhaltungen mit prominenten und kuriosen Gästen einstreute. Da Raab nach seinem Aus bei „TV total“ – wenn überhaupt – nur noch astronomisch selten vor der Kamera zu sehen war, nur noch in der Produktion seiner berühmten Sportveranstaltungen hinter den Kulissen fungierte, dürfen sich Fans bei Pluto TV auf ein Wiedersehen freuen.

Der Dienst besteht aus diversen Sendern, welche sowohl per App als auch mit dem Browser genutzt werden können – wohlgemerkt ohne Anmeldung oder zusätzliche Kosten. Nun ist dort auch der Sender „TV total“ heimisch, den das Unternehmen Banijay Live Artist Brand in Kooperation anbietet. „Chip“ zufolge gibt es bei Pluto TV noch viele weitere Spartenkanäle mit ähnlicher Ausrichtung – etwa den Sender „MTV Cribs“, bei dem rund um die Uhr nur dieses früher sehr beliebte Format läuft.

Da „TV total“-Clips aus der Raab-Ära bis heute 6- bis 7-stellige Klickzahlen auf YouTube verzeichnen, das Format ungebrochen beliebt ist, könnte der Blick auf Pluto TV lohnen.

Quelle: chip.de