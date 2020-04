Das „Star Wars“-Universum hat uns wahre Klassiker, Meisterwerke und fulminante Blockbuster beschert. Auch als Serie, wie zuletzt mit „The Mandalorian“ beim Streaming-Dienst Disney+, konnte man die Fans überzeugen. Und der „Krieg der Sterne“-Kosmos bietet storytechnisch so viel, dass eben auch nach dem Abschluss der Film-Saga mit „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ noch lange kein Ende in Sicht ist.a

So bekommt „The Mandalorian“ eine zweite Staffel, man arbeitet an einer „Star Wars“-Kinofilm-Trilogie, Ewan McGregor kehrt als Obi-Wan Kenobi auf die Leinwand zurück und Diego Luna soll die Figur Cassian Andor für eine neue Serie spielen. Doch damit nicht genug – Disney+ plant indes weitere Serienableger und nun sogar eine, mit der vorrangig weibliche Star-Wars-Fans angesprochen werden sollen.

Laut dem Magazin „Variety“ soll sich die neue Serie von Showrunnerin und Drehbuchautorin Leslye Headland inszeniert werden und sich vorrangig an Frauen richten. Disney+ scheint hierbei wohl zu glauben, dass die bis dato erschienenen „Star Wars“-Produktionen wohl vermehrt Männer angesprochen hätten.

Komisch, dabei gibt es nicht weniger weibliche „Star Wars“-Fans. Echte, starke Heldinnen in der Hauptrolle gab ja erst mit Widerstandskämpferin Rey, brillant gespielt von Daisy Ridley. Nun, wir sind gespannt, was am Ende dahintersteckt und wie eine Frauen-„Star Wars“-Serie dann ausschauen könnte.

Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden. Möge die Macht mut euch sein!

Quelle: spiegel.de