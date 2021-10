Star Wars: Kommt ein Krieg der Sterne-Horrorfilm? – Das „Krieg der Sterne“-Universum hat filmtechnisch schon so einiges hervorgebracht, aber definitiv keinen waschechten Horror-Streifen. Aber vielleicht ändert sich das ja in Zukunft: Denn kein Geringerer als Grusel-Experte und „Spuk in Hill House“-Regisseur Mike Flanagan würde gerne einen „Star Wars“-Horrorfilm verwirklichen.

Ähm, halt, Stopp. Also könnten wir von Dämonen besessene Jedi-Ritter, Zombie-Vader, mutierte Ewoks oder eine Armee aus untoten Sturmtrupplern erleben? Wenn man diese Idee mal länger im Kopf herumspuken lässt, wäre das eigentlich eine ziemlich spaßige Sache. Zumindest wenn man dem Horror-Genre etwas abgewinnen kann. Das sieht wohl auch Mike Flanagan so, den nach einem einschneidenden Ereignis einmal mehr Horror-Muse küsste.

Überwiegend begeisterte Kommentare

So sagte Flanagan via Twitter: „Nach dem Erdbeben von heute Morgen bin ich ein paar Minuten sitzen geblieben und habe mir gedacht, wie toll es doch wäre, einen Horrorfilm zu drehen, der im Star Wars-Universum spielt.“

Und diese Idee schien Fans ebenfalls zu gefallen, erntete er doch überwiegend begeisterte Kommentare auf sein Twitter-Posting. Das Ganze ging allerdings noch weiter, denn nicht nur Fans fanden Flanagans Idee gut, sondern auch einige Hollywood-Schaupieler. So antwortete zum Beispiel „Der Herr der Ringe“-Star Elijah Wood mit „Ja, bitte mach das!“ auf die „Star Wars“-Horrorfilmidee.

Das Problem mit Rechteinhaber Disney

Schauspieler Rahul Kohli, bekannt aus „Spuk in Bly Manor“ und „Midnight Mass“, kommentierte: „Ich glaube, du hast mein Tagebuch gelesen!“ und fügte seinem Posting noch ein cooles Horror-Bild mit einem untoten Sturmtruppler hinzu.

So genial die Idee für viele ist, so schwierig wird es werden, einen „Star Wars“-Horrorfilm zu realisieren. Denn dazu müsste Rechteinhaber Disney ebenfalls Feuer und Flamme für diese Idee sein. Und ob Produzentin Kathleen Kennedy und Disney-Chef Bob Chapek einen blutigen, schaurigen „Krieg der Sterne“ absegnen würden, ist äußerst zweifelhaft.

Aber man soll die Hoffnung bekanntlich nie aufgeben, Überraschungen gibt es schließlich immer wieder. „Star Wars“-Fans und Horror-Freunde werden jedenfalls kräftig die Daumen drücken.

Ohhhhhhh you’ve been reading my diary pic.twitter.com/XxQZ45Fu66 — Rahul Kohli (@RahulKohli13) October 24, 2021

