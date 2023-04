Star Wars: Episode VI: Die Jedi-Ritter zum 40-jährigen Jubiläum zurück im Kino – Da werden Erinnerungen wach, da schlägt die Nostalgie-Keule zu und bei jedem „Krieg der Sterne“-Fan schlägt das Herz höher. Nämlich dann, wenn es um die Original-Trilogie der mittlerweile so gigantischen „Star Wars“-Franchise geht.

Bis heute zählen die ersten drei Teile „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (1977), „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) sowie „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) zum Besten, was die epische Film-Saga hervorgebracht hat. Passend zum 40-jährigen Jubiläum von George Lucas’ großem Finale der originalen Star-Wars-Trilogie „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“, können alle Fans dieses Space-Opera-Schwergewicht noch einmal auf der großen Kinoleinwand erleben.

Große Ankündigung auf der „Star Wars Celebration“

Dieses wahrhaft große Kino-Comeback des Film-Klassikers wurde nun auf der „Star Wars Celebration“ verkündet. Zwar gibt es noch nicht allzu viele Details zu dieser Ankündigung, aber diese werden recht sicher sehr bald folgen. Fest steht bis dato, dass ab dem 28. April 2023 „Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ in den USA als auch in UK für kurze Zeit in die Kinos kommt. Einen deutschen Termin gibt es indes leider noch nicht.

Auch wenn man damit recht sicher rechnen kann, dass dieser in den kommenden Tagen folgen dürfte. Daher müssen wir uns hierzulande noch etwas gedulden. Gerade für Fans, die den Film noch nie auf der großen Leinwand gesehen haben, dürfte das Kino-Comeback von „Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ – nun sicherlich in bestem 4k UHD und mit brillantem Sound – ein großes Ereignis werden.

Unvergessenen Szenen, die Filmgeschichte geschrieben haben

Schließlich bietet der letzte Teil der Saga reichlich Spektakel, jede Menge Action und noch mehr Emotionen mit unvergessenen Szenen, die Filmgeschichte geschrieben haben. Von daher sollten sich alle Fans diese Rückkehr ins Kino nicht entgehen lassen. Noch einmal oder vielleicht auch zum allerersten Mal könnt ihr dann Luke Skywalker und Prinzessin Leia erleben, wie sie zum Wüstenplaneten Tatooine fliegen, um dort Han Solo aus den Klauen des widerlichen Jabba the Hutt zu befreien.

Oder auch, wie sie sich wiedervereint mit den Rebellen sowie dem Stamm der Ewoks verbünden und gemeinsam den imperialen Truppen auf dem Waldmond Endor entgegentreten. Nicht zu vergessen die große letzte Schlacht des galaktischen Bürgerkriegs rund um den Todesstern – inklusive der legendären Kampfszene zwischen Luke Skywalker und Daddy Darth Vader.

Episch und unvergessen, also freut euch auf dieses grandiose Kino-Comeback von „Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Sobald wir deutsche Kinotermine haben, lassen wir es euch natürlich postwendend wissen.

Quelle: moviejones.de