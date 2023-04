Star Wars 10: Neue Filme soll nicht nur Rey Skywalker zurückbringen – Seit der Original-Trilogie wurde das filmische „Star Wars“-Universum massiv ausgeweitet … und dies wird auch in Zukunft der Fall sein. Nach etlichen Serienablegern und der Sequel-Trilogie wurden kürzlich neben weiteren Serien rund um die Sternensaga auch drei neue „Star Wars“-Filme bestätigt. Einer dieser potenziellen Blockbuster wird eine Fortsetzung rund um Rey Skywalker sein, nämlich „Star Wars 10: New Jedi Order“.

Dafür wird Daisy Ridley wieder für ihre Rolle als Lichtschwert schwingende Rey zurückkehren. Der Film soll 15 Jahre nach dem neunten Teil „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ spielen. Während Daisy Ridley bis dato die Einzige ist, die aus der Sequel-Trilogie für „Star Wars 10: New Jedi Order“ bestätigt wurde, werden nun Gerüchte über einen anderen Star laut, der ebenfalls wieder mit von der Partie sein könnte.

Rückkehr schien ausgeschlossen

Und dies soll aktuellen Gerüchten zufolge jemand sein, der Disney für die Entwicklung seiner Star Wars-Figur mehrfach scharf kritisierte. Eine Rückkehr ins „Star Wars“-Franchise schien deshalb ausgeschlossen. Doch Pustekuchen, laut dem renommierten Filmkritiker John Rocha, der sich auf Insider-Quellen beruft, soll nämlich John Boyega in der Rolle von Fin für „Star Wars 10: New Jedi Order“ ebenfalls zurückkehren.

Nach Angaben von John Rocha habe es auch bereits Gespräche zwischen dem Hollywood-Star und der Chefin von Lucasfilm, Kathleen Kennedy, gegeben. Dabei soll es vor allem auch zu einer versöhnlichen Aussprache zwischen John Boyega und Kathleen Kennedy gekommen sein. Sollte es am Ende so kommen, würden mit Daisy Ridley und John Boyega dann bereits zwei Fan-Lieblinge der Sequel-Trilogie im neuen „Star Wars 10: New Jedi Order“ zu sehen sein.

Spannung um Wiederaufbau des Jedi-Ordens

Wenn man nun auch noch Oscar Isaac als Poe Dameron für Teil zehn zurückholen könnte, wären die Stars der vergangenen Trilogie wieder zusammen. Noch ist jedoch bis auf Daisy Ridley nichts offiziell bestätigt, aber die Chancen stehen, zumindest was John Boyega betrifft, gut. Es bleibt also spannend, wen wir letztendlich alles wiedersehen werden, wenn Rey Skywalker den Wiederaufbau des Jedi-Ordens im zehnten Teil angeht.

Noch ist nicht viel weiter bekannt, bis auf die Tatsache, dass Sharmeen Obaid-Chinoy („Ms. Marvel“) auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird und „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight das Drehbuch schreiben wird.

