„Star Trek VII bis X“ – Film-Tipp – Das „Star Trek“-Franchise gehört neben „Star Wars“ zu den wichtigsten und berühmtesten Science-Fiction-Universen der Welt. Ein unvergleichlicher Siegeszug, der vor mittlerweile 57 Jahren mit der Ausstrahlung der allerersten „Star Trek“-Episode startete und bis heute Bestand hat. Doch nicht nur die Originalserie und ihre Serienableger begeisterten Millionen von Trekkies auf der Welt. Auch die bis dato 13 Kinofilme waren ein voller Erfolg.

Für alle Fans gibt es ab sofort ganz besondere Leckerbissen, denn die vier gefeierten „Star Trek“-Teile sieben bis zehn sind wieder für das Heimkino auf Blu-ray erschienen. Dieses Mal jedoch erstmals auf 4K UHD und zudem neu remastered. Perfekt, um die Abenteuer der Raumschiffsbesatzung aus „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ rund um Captain Jean-Luc Picard noch mal neu zu erleben.

Im Detail geht es um die 4K-Versionen der ikonischen Streifen „Star Trek VII: Treffen der Generationen“, „Star Trek VIII: Der erste Kontakt“, „Star Trek IX: Der Aufstand“ sowie „Star Trek X: Nemesis“. Nach einer rund dreijährigen Durststrecke reanimierten diese vier Filme das „Star Trek“-Franchise in den Jahren von 1994 bis 2002 auf der großen Leinwand. Und wie zuvor die sechs „Star Trek“-Streifen mit der Original-Serien-Crew rund um Captain Kirk und Spock, begeisterten auch die „neuen“ Enterprise-Abenteuer.

Schließlich waren Trekkies bereits kurz nach dem Start der Nachfolgeserie „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ 1987 Feuer und Flamme. Da war die Freude natürlich gigantisch, als rund sieben Jahre später mit „Star Trek: Treffen der Generationen“ der erste Kinofilm zur Serie erschien. Wie zuvor William Shatner als Captain der Enterprise, wusste auch Patrick Stewart als neuer Sternenflotten-Kapitän Jean-Luc Picard die Fan- und Kritikerwelt zu überzeugen.

Heute zählen die Teile sieben bis zehn zu den Klassikern des Franchise. Deshalb können sich alle Trekkies freuen, dass sie nun diese spannenden Abenteuer digital remastered als Blu-ray sowie erstmalig als 4K UHD noch mal erleben können. Egal ob einzeln oder für den nächsten „Star Trek“-Heimkino-Marathon.

Zum Schluss gibt es noch eine kurze Plot-Rutsche der Filme, für all jene, die diese ikonischen vier Klassiker der „Star Trek“-Reihe gegebenenfalls noch nicht kennen.

„Star Trek VII: Treffen der Generationen“

In diesem Action-Abenteuer werden Captain Jean-Luc Picard und die Mannschaft der Enterprise-D ein Puzzleteil im tödlichen Plan des wahnsinnigen Wissenschaftlers Soran. Er will einen ganzen Planeten zerstören, um das als Nexus bekannte Energieband heraufzubeschwören. Bei einer explosiven Schlacht gerät Picard in den Nexus und landet Angesicht zu Angesicht mit Captain Kirk, der schon seit Jahrzehnten dort festsitzt. Um die Vernichtung einer ganzen Zivilisation zu verhindern, müssen sich beide Captains gemeinsam gegen Soran stellen …

„Star Trek VIII: Der erste Kontakt“

Dieses Mal entdecken Captain Jean-Luc Picard und die Crew der U.S.S. Enterprise-E, dass die Borg in der Zeit zurückgereist sind, um Zefram Cochranes ersten Warpflug zu verhindern. Die Auslöschung dieses historischen Ereignisses würde bedeuten, dass die Menschheit den Erstkontakt zu Vulkaniern nie vollziehen wird – die Erde wäre dann unwiederbringlich in den Händen der Borg. Picard und seine Mannschaft folgen den Borg durch Raum und Zeit und müssen dabei unglaubliche Opfer bringen.

„Star Trek IX: Der Aufstand“

Im neunten Teil kommt es bei einer Beobachtungsmission der friedlichen Ba’ku bei Data zu einer Fehlfunktion. Die Sternenflotte schickt Jean-Luc Picard und seine Crew, um ihn zurückzuholen. Dabei deckt Picard den tückischen Plan einiger Sternenflotten-Funktionäre auf: Sie wollen den Planeten der Ba’ku in Besitz nehmen und sich der Bewohner entledigen. Der Captain wendet sich gegen die Sternenflotte, um das unschuldige Volk zu retten.

„Star Trek X: Nemesis“

Zum Erstaunen der Mannschaft der U.S.S. Enterprise-E ist Shinzon, der Regent des Planeten Remus, ein Klon ihres Captains Jean-Luc Picard. Der todkranke Shinzon braucht Picards genetisches Material, um zu überleben. Als sein Versuch Picard zu entführen scheitert, bereitet Shinzon die Bühne für eine Schlacht um die Vorherrschaft im Universum. Die Mannschaft widersetzt sich. Einige verlieren ihr Leben, doch das, was die Enterprise ausmacht, bleibt für immer.

Star Trek VII: Treffen der Generationen // Star Trek VIII: Der erste Kontakt // Star Trek IX: Der Aufstand // Star Trek X: Nemesis erstmals auf 4K UHD und neu remastered auf Blu-ray (Paramount Pictures) – VÖ: 06. Apr. 23