Star Trek: The Picard: 160 stündige Rundumsorglos-Paket für alle Fans im Heimkino – Das „Star Trek“-Universum, ein wahrer Klassiker in der Welt der Science-Fiction, erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Eine der neuesten Errungenschaften dieses Universums ist die Serie „Star Trek: Picard“, die den legendären Patrick Stewart als Captain Jean-Luc Picard nach einer 14-jährigen Pause zurückbrachte.

Das große Finale der Serie, nach drei Staffeln, hat Millionen von Fans in seinen Bann gezogen. Und jetzt gibt es etwas ganz Besonderes für das Heimkino: die „Star Trek: The Picard Legacy Collection“. Diese Sammlung ist nicht nur für treue „Star Trek“-Anhänger ein Muss, sondern auch ein Schatz für Heimkino-Liebhaber. In dieser streng limitierten Blu-ray Edition finden sich alle Staffeln der Serie und alle Filme, in denen Captain Jean-Luc Picard eine Rolle spielt. Zusätzlich zu diesem beeindruckenden Paket gibt es ganze 35 Stunden Bonusmaterial und einige einzigartige Sammlerstücke.

Dies sind die Inhalte der „Star Trek: The Picard Legacy Collection“:

• „Star Trek: The Next Generation“ – Staffeln 1-7

• „Star Trek Picard“ – Staffeln 1-3

• „Star Trek VII: Treffen der Generationen“

• „Star Trek VIII: Der erste Kontakt“

• „Star Trek IX: Der Aufstand“

• „Star Trek X: Nemesis“

• 35 Stunden Bonusmaterial

Zu den besonderen Sammel-Items gehören:

• Das Coffeetable Book „The Wisdom of Picard: The Legacy Collection Edition“

• Magnetische Captain-Picard-Abzeichen

• Vier individuell gestaltete Chateau-Picard-Untersetzer

• Ein cooles Spielkarten-Set

Die Serie selbst, die Millionen begeisterte, spielt etwa 20 Jahre nach dem Ende von „Star Trek: The Next Generation“. Sie zeigt einen Picard, der sich mit den Folgen der Zerstörung des Planeten Romulus auseinandersetzen muss. Die Serie zeichnet sich durch ihre atmosphärische Dichte und eine Produktion auf Kinoniveau aus. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung der Spannung, die von der ersten bis zur letzten Folge stetig zunimmt.

Interessant ist auch die Fokussierung auf Picard als Person, die der Figur eine besondere Tiefe verleiht. Hinzu kommen beeindruckende Effekte und ein namhafter Cast mit Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Alison Pill, Harry Treadaway und Isa Briones. Das Serienfinale „Star Trek: Picard - Staffel 3“ markiert einen gelungenen Abschluss der Reihe. Eine verschlüsselte Nachricht von Dr. Beverly Crusher führt Picard auf seine mutigste Mission, die mehrere Generationen überspannt und das Schicksal der Föderation für immer verändern könnte.

Neben der „Star Trek: The Picard Legacy Collection“ wird auch die finale Staffel „Star Trek: Picard - Staffel 3“ separat auf Blu-ray und DVD erscheinen. Die „Star Trek: The Picard Legacy Collection“ ist jedoch sicherlich eine der spektakulärsten Heimkino-Veröffentlichungen des Jahres und wird bereits am kommenden Donnerstag, den 16. November 2023, erscheinen. Fans und Sammler können sich auf ein wahres Highlight freuen.