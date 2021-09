„Star Trek The Original 4-Movie Collection 4k“ – Film-Kritik – Es gibt es was zu feiern im Hause Paramount Entertainment, nämlich den 55. Jahrestag des Star Trek Franchises. Denn vor mittlerweile 55 Jahren starteten mit der Ausstrahlung der allerersten „Star Trek“-Episode ein unvergleichlicher Siegeszug und ein Hype um James T. Kirk, Spock, Dr. Leonard „Pille“ McCoy und Co., die bis heute Bestand haben.

Alle Trekkies können jetzt mitfeiern: Mit den ersten vier „Star Trek“-Kinofilmen zur Originalserie, die erstmalig in 4K Dolby Vision und mit deutschem Dolby TrueHD Ton in einer 4-Movie-Collection erscheinen. Allerdings sind alle vier Teile auch einzeln neu remastered auf Blu-ray erhältlich.

So oder so dürfen alle Fans die legendären Sci-Fi-Klassiker vor allem in 4K Dolby Vision noch mal neu erleben. Und das lohnt sich, bekommen die Filme doch eine noch höhere Intensität, ohne dabei den alten Charme zu verlieren. Die 4-Movie Collection beinhaltet neben den 4K Ultra HD-Discs auch vier Blu-ray-Discs mit den Filmen „Star Trek I – Der Film“, „Star Trek II – Der Zorn des Khan“, „Star Trek III – Auf der Suche nach Mr. Spock“ sowie „Star Trek IV – Zurück in die Gegenwart“.

„Star Trek II – Der Zorn des Khan“ ist dabei sowohl in der Kinofassung als auch im Director's Cut enthalten. Außerdem gibt es reichlich Bonusmaterial, das wir euch am Ende detailliert auflisten. Wir können die Collection schlussendlich jedem „Star Trek“-Fan ans Herz legen. Es macht einfach nur gewaltigen Spaß und bringt maximale Unterhaltung, mit Admiral James T. Kirk und seiner Crew in bester Bild- und Ton-Qualität noch mal die U.S.S. Enterprise zu betreten und durch in Weiten des Alls spannende Abenteuer zu erleben.

Star Trek The Original 4-Movie Collection 4k (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 09. Sep. 21

Liste der Bonus-Disc-Inhalte:

