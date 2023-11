Star Trek: Picard – Staffel 3: Exklusiver Clip zeigt Patrick Stewarts Abschiedsrede – Die Reise eines der ikonischsten Kapitäne der Science-Fiction-Geschichte, Jean-Luc Picard, erreicht mit der dritten Staffel von „Star Trek: Picard“ ihren Höhepunkt. Das Finale, das ab dem 16. November auf DVD, Blu-ray und in einer speziellen Blu-ray Steelbook-Version erhältlich sein wird, verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans der Serie.

„Star Trek: Picard – Staffel 3“ markiert nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch ein herzliches Wiedersehen mit der Originalbesatzung aus „The Next Generation“. Diese Staffel steht im Zeichen des außergewöhnlichen Ensembles und der weltweit geliebten Charaktere, die über Jahrzehnte hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut haben. Nun gibt es einen Blick hinter die Kulissen der via zwei exklusiven Clips aus dem umfangreichen, zweistündigen Bonusmaterial der finalen Staffel gewährt wird.

Diese Clips, präsentiert von Paramount Home Entertainment, bieten einen emotionalen Einblick in das Abschiednehmen der Darsteller und das Team. Marina Sirtis, bekannt als Troi, reflektiert in einem der Clips über die langjährige Reise und das starke Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Besatzung von Anfang an geprägt hat. Ihre Worte zeichnen ein Bild von tiefen, fast familiären Bindungen, die im Laufe der Jahre entstanden sind.

Der Höhepunkt dieser Bonusinhalte ist jedoch die Abschiedsrede von Patrick Stewart, der Hauptdarsteller der Serie. Stewart hebt die Einzigartigkeit der Erfahrung mit „Star Trek: Picard“ hervor und betont das Engagement des gesamten Teams. Seine Worte laden dazu ein, sich noch einmal auf die Reise mit der Enterprise-D zu begeben, um dieses letzte Kapitel zusammen zu erleben.

Die Heimkino-Veröffentlichung von „Star Trek: Picard – Staffel 3“ ist nicht nur ein Must-have für eingefleischte Trekkies, sondern auch ein Zeugnis der tiefen Verbundenheit zwischen der Serie, ihren Charakteren und den Fans. Sie ist eine Hommage an das Erbe von „Star Trek“ und eine Verneigung vor einem Kapitel, das zwar zu Ende geht, aber in den Herzen der Fans weiterleben wird.