„Star Trek: Picard – Staffel 1“ – Serien-Tipp – Das Star-Trek-Universum hat nach all den Jahrzehnten nie seinen Reiz verloren mit all seinen Serien und Filmen. Die jüngste Auskopplung, „Star Trek: Picard“, ließ Patrick Stewart nach 14 Jahren Rückzug aus der Sternenflotte erneut den beliebten Captain Jean-Luc Picard verkörpern.

Die erste Staffel begeisterte auf Amazon Prime Video und kommt nun für das Heimkino auf Blu-ray und DVD. Patrick Stewarts Serien-Comeback überzeugte dabei nicht alle Trekkies, gibt es in dem „Star Trek“-Spin-off doch die eine oder andere inhaltliche Kante, an der man sich stoßen kann. Aber insgesamt überzeugte die erste Staffel der Serie ein breites Publikum.

Die „Star Trek“-Fortsetzung spielt ungefähr 20 Jahre nach dem Ende von „Star Trek: The Next Generation“. Nach der Zerstörung des Planeten Romulus muss Picard sich einer Reihe ungelöster Rätsel stellen, die seine Vergangenheit betreffen. Dabei wird der legendäre Captain in einem neuen Abenteuer mit einer Heerschar gefährlicher Feinde konfrontiert.

Eine Herausforderung, die er nur mit Unterstützung einer neuen Crew und der Mithilfe einiger alter Bekannter – Data, Riker und Seven of Nine – meistern kann. Gerade atmosphärisch punktet die Serie und bewegt sich produktionstechnisch auf Kinofilmniveau. Gut gelungen ist auch der Spannungsaufbau, der mit der ersten Folge eher seicht beginnt und sich dann bis zur zehnten Folge der ersten Staffel stetig steigert.

Toll ist auch, dass man viel Wert auf Picard als Person und nicht als Captain gelegt hat, was der Figur mehr Authentizität verleiht. Ebenfalls fallen die starken Effekte auf, die diese Serie abrunden. Hinzu kommt ein namhafter Cast, so sind neben Patrick Stewart auch Santiago Cabrera, Michelle Hurd sowie Alison Pill („The Newsroom”), Harry Treadaway („Penny Dreadful“) oder Isa Briones („American Crime Story: Versace“) zu sehen.

Star Trek: Picard – Staffel 1 (Universal Pictures) – VÖ: 14. Jan. 21