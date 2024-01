„Star Trek“: Patrick Stewart deutet neuen Jean-Luc Picard-Film an – Der Schauspieler Patrick Stewart hat kürzlich Andeutungen gemacht, die auf ein neues Filmprojekt im „Star Trek“-Kanon schließen lassen. Der 83-Jährige, der in der „Star Trek: The Next Generation“-Serie und in vier dazugehörigen Filmen den beliebten Captain der U.S.S. Enterprise (NCC-1701-D) gespielt hat, hatte zuvor bereits erklärt, dass es an der Zeit für einen Solo-Film über Jean-Luc Picard sei. Und nun scheint offenbar tatsächlich Bewegung in die Sachen zu kommen.

Wie Stewart im Rahmen des „Happy Sad Confused“-Podcasts gegenüber Moderator Josh Horowitz verriet, sei ein entsprechendes Drehbuch für einen neuen „Star Trek“-Film bereits in Arbeit.

Stewart: „Ich habe erst gestern Abend von einem Drehbuch gehört, das mit dem Schauspieler Patrick [Stewart] geschrieben wird, der darin [als Picard] auftauchen soll. Mir wurde gesagt, dass ich es in etwa einer Woche erwarten kann und ich bin so aufgeregt, weil es sich nach der Art von Projekt anhört, bei dem die Experimente, die ich machen möchte, für diese Art von Film essenziell sein werden.“

Zwar ist es für konkretere Informationen noch viel zu früh, ein Blick auf Stewarts Autobiografie „Making It So: A Memoir“ offenbart allerdings, dass sich der mehrfach ausgezeichnete Darsteller seinen langjährigen Weggefährten Jonathan Frakes als Regisseur für den geplanten Picard-Film wünscht.

Denkbar wäre es, hat Frakes, der im „Star Trek“-Universum als William T. Riker bekannt ist, sein Können als Regisseur doch bereits in mehreren „Star Trek“-Produktionen bewiesen – unter anderem bei „Star Trek: Der erste Kontakt“, den Stewart als den besten Film der Reihe ansieht.

Quelle: kino.de