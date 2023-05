Star Trek lebt dank Digitaltechnik: Video zeigt alle Enterprise-Brücken hautnah – Unlängst hatten die Fans von Star Trek in unserer Redaktion das Vergnügen, euch von den technologischen Errungenschaften eines Unternehmen für digitale Effekttechniken zu berichten: Dieses hatte eine perfekte Version der Brücke des Raumschiffes Enterprise aus dem ersten Film „Star Trek: The Motion Picture“ erschaffen und Kultstar William Shatner für museale Zwecke dorthin verfrachtet. Doch damit ist ihre Magie noch längst nicht vorbei, wie dieses Video zeigt – es liefert einen Blick über alle Enterprise-Versionen und deren Brücken.

Pure Nostalgie, welche die digitalen Effektmagier sowie Cloud- und Hologramm-Experten der Schmiede OTOY abgeliefert haben. Für das Interview mit Shatner steuerte man sogar ein alternatives Ende zu „Star Trek VII: Treffen der Generationen“ bei, welches unter anderem ein täuschend echtes Wiedersehen mit Leonard Nimoy als Spock zeigt. Ein echter Schaukasten für die Fähigkeiten der Exoerten. Solche Technologien stellen einen Ausblick auf mögliches Kino und die Serien der Zukunft dar.

So machen unbestätigte Gerüchte die Runde:

Angeblich soll man bei OTOY gar planen, die alte Star-Trek-Zeichentrickserie als Vorlage zu nehmen, um mit den gezeigten Technologien eine offizielle Fortsetzung der Abenteuer von Kirk, Spock, Pille und Co. zwischen den Sternen zu liefern – in dem man die Trickfilm-Enterprise-Besatzung mit ähnlichen Methoden in Realform auf „ihrer“ Brücke zeigt. Ob daran mehr ist, wird die Zukunft zeigen, bislang sind das wohk nur unkonkrete Pläne und Mutmaßungen. Wir betonen dies ausdrücklich: Gerüchte.

Aber: Sollte auch nur ein Teil dieser Netzgerüchte sich als wahr erweisen, wäre das eine atemberaubende Botschaft für Fans der legendären klassischen Abenteuer der wohl beliebtesten Crew. Doch bis man mehr weiß, wird man uns bei OTOY auf dem eigenen YouTube-Kanal auch so mit allerhand Videos mit Star-Trek-Bezug bei Laune halten. Wie diesem Überblick über sämtliche Varianten der legendären Enterprise in all ihren Ausprägungsformen. Ein echtes Sahnestück für Fans, das zugleich die Digitaltechnologien der Experten einmal mehr kongenial demonstriert.

Als wäre das nicht genug, gibt es ein weiteres Schmankerl:

Trekker und alle SciFi-Fans, welche „Das nächste Jahrhundert“ auf Englisch genossen haben, werden die Stimme aus dem Off sofort erkennen: Kein Geringerer als Schauspieler John de Lancie führt durch das Video, vielen bekannt durch seine seit dem ersten Auftritt 1987 legendäre Rolle des gottartigen Geschöpfes „Q“. Auch dieses Video hat man bei OTOY für „The Roddenberry Archive“ erstellt – kein Science-Fiction-Fan sollte sich das entgehen lassen.