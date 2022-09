„Star Trek: Der Film“ – 4K Ultra HD Director's Edition – Das „Star Trek“-Franchise gehört neben „Star Wars“ zu den weltweit beliebtesten Sci-Fi-Welten. Im letzten Jahr feierte man den 55. Jahrestag seit der allerersten Ausstrahlung der ersten „Star Trek“-Episode. Seither hat das Franchise einen unvergleichlichen Siegeszug und Hype um James T. Kirk, Spock, Dr. Leonard „Pille“ McCoy und Co. ausgelöst, die bis heute Bestand haben.

Das gilt natürlich auch für die „Star Trek“-Kinofilme zur Originalserie. Fans dürfen sich diesbezüglich jetzt auf den ersten Film „Star Trek: Der Film“ freuen, der passend zum „Star Trek Day“ am 08. September 2022 neu veröffentlicht wurde. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine schnöde Neuveröffentlichung für das Heimkino. Nein, Paramount Entertainment haben die von Produzent David C. Fein sowie Restaurationsleiter Mike Matessino restaurierte Director's Edition auf den Markt gebracht und präsentieren darin „Star Trek: Der Film“ erstmals in 4K Ultra HD.

Das bedeutet, dass alle Fans dieses große erste Kinoabenteuer von James T. Kirk und Co. erstmals in einer beeindruckenden Bildqualität erleben können. Doch man darf sich nicht nur auf ein neues visuelles Erlebnis freuen, auch die Tonqualität sorgt für einen fesselnden Trip mit der Enterprise durch das Heimkino. Außerdem gibt es spannenden Fanservice mit bisher unveröffentlichtes Bonusmaterial, mit denen man noch tiefer in das „Star Trek“-Universum taucht.



Wer den allerersten Film aus dem Jahre 1979 des Franchises nicht kennt, für den gibt es nachfolgend eine Kurzzusammenfassung, worum es in „Star Trek: Der Film“ geht. Ein gewaltiges außerirdisches Wesen mit unvorstellbarer Macht zerstört im Föderationsraum drei klingonische Kreuzer und neutralisiert alles, was ihm im Weg steht. Als es auf die Erde zusteuert, kehrt Admiral James T. Kirk ans Steuer der modernisierten U.S.S. Enterprise zurück und geht auf Abfangkurs.

Abschließend können wir allen Trekkies die restaurierte 4K Ultra HD Director's Edition zu „Star Trek: Der Film“ nur wärmstens ans Herz legen. In so einer Bildbrillanz hat man Kirk, Spock und Besatzung der Enterprise noch nie gesehen. Nicht zu vergessen, das wirklich gelungene und stellenweise unveröffentlichte Bonusmaterial.

„Star Trek: Der Film” – 4K Ultra HD Director's Edition (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 8. Sep. 22

Ultra HD Disc Bonusmaterial

Audio Commentary with David C. Fein, Mike Matessino, and Daren R. Dochterman—NEU!

Audio Commentary by Robert Wise, Douglas Trumbull, John Dykstra, Jerry Goldsmith, and Stephen Collins

Text Commentary by Michael and Denise Okuda

Blu-ray Disc Bonusmaterial