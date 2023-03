Star-Regisseur James Cameron befürchtet: KI regiert womöglich schon längst die Welt – Es ist schon etwas beängstigend, wenn man sich anschaut, wie rasend schnell sich die künstliche Intelligenz aktuell entwickelt. Doch schon lange bevor KIs Bilder malten, Fotos fälschten oder Texte verfassten, befürchteten viele Menschen, dass sich die Technik eines Tages gegen ihre Schöpfer richtet, und der menschlichen Zivilisation mit eiskalter Präzision und akribisch berechneter Grausamkeit den Garaus macht.

Filme, wie die der „Terminator“-Reihe, haben derartige Szenarien bereits skizziert.

Dem Schöpfer der ersten beiden Teile der Franchise zufolge, könnte es sogar durchaus sein, dass wir schon längst von einer KI beherrscht werden.

Erfolgsregisseur James Cameron, der aktuell mit seinem Mega-Blockbuster „Avatar: The Way of the Water“ von sich reden macht, hat mit seiner Vision des mordenden Killer-Roboters einst das Sci-Fi-Kino revolutioniert.

„Terminator“ erzählt die Geschichte einer KI namens „Skynet“, die Arnold Schwarzenegger als T-800 durch die Zeit schickt, um die Mutter des Anführers einer Rebellion zu ermorden, bevor dieser geboren wird.

Doch hätten wir in der Realität überhaupt die Chance zum Wiedererstand gegen die Maschinen?

Genau das fragt sich auch Cameron, der im Rahmen des Podcasts „SmartLess“ laut darüber sinnierte, wie aussichtsreich ein Kampf gegen jemanden wäre, „der schlauer ist als wir selbst“.

Der 68-Jährige erklärte in diesem Zusammenhang: „Ich habe keine Angst, aber ich bin ziemlich besorgt über das Missbrauchspotential von KI. Ich denke, KI kann ziemlich großartig sein. Ich denke aber auch, es könnte buchstäblich das Ende der Welt sein.“

Der mehrfach Oscar-prämierte Filmemacher gibt zu bedenken, dass es immerhin noch nie eine Technologie gegeben hätte, die nicht als Waffe benutzt worden sei.

„Künstliche Intelligenz hätte die Welt bereits übernehmen und manipulieren können – aber wir wissen es einfach nicht, weil sie die totale Kontrolle über alle Medien und alles haben würde“, so Cameron. „Gibt es eine bessere Erklärung dafür, wie absurd alles im Moment ist?“

„Nichts ergibt für mich mehr Sinn."

Quelle: tag24.de