Star-gespickte Krimi-Fortsetzung: A Haunting in Venice bringt Poirot wieder ins Kino – Die Welt des Krimis ist nicht arm an genialen Privatermittlern. Es muss nicht immer „Sherlock Holmes“ sein, fast so bekannt ist etwa der Meisterdetektiv Hercule Poirot von Bestsellerautorin Agatha Christie. Zwei Mitrate-Krimis gab es von Regisseur Kenneth Branagh bereits mit dem Charakter, mit „A Haunting In Venice“ folgt nun Whodunnit Nummer drei. Diesmal wird es gruseliger, wie der erste Trailer zeigt.

Mit den Remakes „Mord im Orient-Express“ und „Tod auf dem Nil“ konnte Branagh bereits zweimal zeigen, dass er Krimi nicht nur toll beherrscht, sondern auch noch einen famosen Hercule Poirot spielen kann. Nun wird der Ermittler mit dem prachtvollen Schnurrbart und dem belgischen Akzent („Ich bin kein Franzose, Monsieur!“) ein drittes Mal ermitteln. In Venedig verschlägt es ihn in einen Fall, bei dem er an seinem eigenen Verstand zu zweifeln beginnt.

Dabei wollte Poirot in der Handlung ja gar nicht ermitteln:

Die Geschichte von „A Haunting in Venice“ ist im Ruhestand des Meisterdetektivs angesiedelt, fußt auf dem Christie-Roman „Hallowe'en Party“. Poirot will seine Rente genießen, hat dem Detektiv-Dasein den Rücken gekehrt. Seinen Lebensabend will er in der Kanalmetropole Venedig schön entspannt beschließen. Doch es kommt, wie es kommen muss: Poirot wird in seltsame Ereignisse hineingezogen.

Der einstige Meisterdetektiv soll wider Willen an einer Séance teilnehmen. Stilecht am Abend vor Allerheiligen soll die Beschwörung über die Bühne gehen, noch dazu in einem uralten unheimlichen Herrenhaus. Was passiert, können sich Krimifans selbst ohne Buchkenntnisse ausmalen: Jemand kommt zu Tode, noch dazu auf besonders grausige Weise. Wer steckt dahinter? Poirot muss ermitteln – doch seltsame Begebenheiten machen ihm zu schaffen und setzen seinem Verstand zu:

Kann Poirot alles doch noch zu einem guten Ende führen?

Einmal mehr konnte Kenneth Branagh auch seinen dritten Krimi in ein stargespicktes Vehikel verwandeln, seine Besetzungsliste liest sich ähnlich exklusiv wie bei den Vorgängern: Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh („Everything Everywhere All At Once“), Tina Fey („30 Rock“) und Jamie Dornan („Fifty Shades Of Grey“) legen den Grundstein für den Cast. Hinzu kommen: Jude Hill („Belfast“), Kyle Allen („West Side Story“), Camille Cottin („House Of Gucci“) und Kelly Reilly („Yellowstone“).

Man darf gespannt sein, ob der Gruselkrimi beim Publikum ähnlich gut ankommen wird wie seine beiden Vorgänger. Ab dem 14. September 2023 läuft „A Haunting In Venice“ in den deutschen Kinos an, spätestens dann wissen wir mehr.

Quelle: filmstarts.de