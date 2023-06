Stallone vs. Schwarzenegger: Legendäres Action-Duell entschieden – Sie sind schillernde Action-Legenden, die dem Genre etliche Kultfilme gebracht haben und trotz ihres Alters heute immer noch dick im Filmgeschäft sind. Die Rede ist natürlich von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die vor allem in ihrer Blütezeit in den 80er Jahren erbitterte Konkurrenten um die Krone des Action-Kinos waren.

Dieses legendäre Action-Duell entschied letztendlich Arnold Schwarzenegger für sich. Nicht nur in der aktuellen Netflix-Doku „Arnold“ über Arnold Schwarzenegger enthüllte man, dass der kernige Österreicher in den 80er Jahren der größere Action-Star war, sondern Sylvester Stallone selbst gab dies nun offen zu.

„Er war überlegen. Er hatte einfach alle Antworten. […]“

So sagt Stallone laut „CBR“ in der „Arnold“-Doku, dass Arnold ihm in den 80ern in jeder Hinsicht überlegen war. Sly begründet dies mit den Worten: „Er war überlegen. Er hatte einfach alle Antworten. Er hatte den Körper. Er hatte die Stärke. Das war sein Charakter.“

Während Sylvester Stallone in den 80ern große Erfolge mit „Rocky“ und „Rambo“ feierte Arnold Schwarzenegger mit Kultstreifen wie „Conan der Barbar“, „Terminator“ und „Predator“ seine Sternstunden im Action-Kino. Am Ende ist es den Fans sicherlich egal, wer von den beiden die Action-Krone des ikonischen Jahrzehnts aufhatte. Denn beide lieferten unvergessene Klassiker, die allesamt Filmgeschichte geschrieben haben.

Wer ein Netflix-Abo besitzt, kann ab sofort alle drei Teile der Arnold-Schwarzenegger-Dokumentation „Arnold“ beim Streaming-Dienst sehen.

Quelle: moviepilot.de