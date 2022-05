Stallone - Der ewige Held: Video-Dokumentation kostenlos in HD – Michael Sylvester „Sly“ Gardenzio Stallone ist eine wahre Männerikone des Actionfilms. Dabei hat er sich in über 52 Jahren im Filmbusiness mit vielfältigen Rollen einen Namen gemacht. Mal als Boxer, Vietnamveteran, Bergführer, Knasti, Trucker, als Cop und vieles mehr.

Natürlich hatte er nicht mit all seinen Filmen Erfolg, doch mit denen, die durch die Decke gingen, hat er Kinogeschichte geschrieben und jeden Mann vor Freude durch Kinosäle sowie Wohnzimmer getrieben. Der mittlerweile 76-jährige Sylvester Stallone ist einfach kult, egal ob als Ein-Mann-Armee oder „Italian Stallion“.

Vom Nobody zum Weltstar mit allen Höhen und Tiefen

Für alle Fans gibt es nun kostenlos eine der stärksten Video-Dokumentation zu sehen. So hat nämlich „Arte“ die legendäre Doku von Antoine Coursat „Stallone - Der ewige Held“ wieder auf YouTube hochgeladen und diese ist nun dort bis zum 12. Juli 2022 für jedermann verfügbar.

Es ist eine sehr emotionale und extrem fesselnde Dokumentation, die den steilen aber steinigen Weg Stallones zeigt: von den Anfängen in den 70ern bis in die Neuzeit. Eine wahre amerikanische Erfolgsgeschichte. Allerdings blickt die Doku nicht nur auf all den Ruhm und Triumph Slys, sondern auch auf die Verachtung und den Spott, denen sich Stallone in all den Jahren stellen musste. Denn seine Karriere vom Nobody zum Weltstar hatte etliche turbulente Wendungen.

„Stallone - Der ewige Held“ bietet interessante sowie spannende Einblicke rund um den Hollywood-Superstar und ist ein Must-see für jeden Stallone-Fan.