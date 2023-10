Staatsanwaltschaft ermittelt: Vier Sommerhaus-Stars zwingen RTL zum Handeln – Bereits seit Wochen machen Gerüchte die Runde, während der Dreharbeiten zum diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ sei es zu einem Zwischenfall mit Handgreiflichkeiten gekommen. Nun vermeldet ein Medienbericht weitere Details, welche die Sachlage erhärten könnten – zwischenzeitlich ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.

Dass Realityshows mit einer gehörigen Portion Krawall daherkommen, ist keineswegs Zufall, so viel sollte den meisten Zuschauern klar sein – erhitzte Gemüter der C-„Prominenz“, die sich vor der Kamera angiftet, das sorgt für Einschaltquoten. Beim „Sommerhaus der Stars“ scheint es beim Dreh der diesjährigen achten Staffel jedoch deutlich härter zur Sache gegangen zu sein – laut einem Bericht von „tz“ hat RTL gleich vier Teilnehmer vom Set geworfen.

Vorausgegangen waren Aussagen zweier Teilnehmer:

Schon vor einigen Worten hatten sich Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (26) diesbezüglich geäußert, geschildert, dass es bei den Dreharbeiten körperliche Auseinandersetzungen gegeben haben soll. Zwischenzeitlich hat auch „Bild“ berichtet – bei „tz“ beruft man sich auf Aussagen des Portals. So will „Bild“ erfahren haben, dass das Paar Doronina und Kaplan in Streit mit dem früheren Dschungelcamp-Teilnehmer Gigi Birofio (24) geraten sei.

Birofio rückte dem Bericht zufolge gemeinsam mit Freundin Dana Feist (27) ins „Sommerhaus der Stars“ nach. Walentina Doronina wörtlich: „Zuerst wurde Can von Gigi nach hinten geschubst. Er wurde ohne Grund geschlagen. Ich stand neben ihm. Ich wurde auch getroffen an der Schläfe.“ Diesen Schilderungen folgte nun eine Anfrage von „Bild“ bei RTL, wie „tz“ erläutert.

Der Kölner Sender bestätigte:

„Während der Aufzeichnung des ,Sommerhaus der Stars’ kam es zu einem Zwischenfall, aufgrund dessen einige Teilnehmer das ,Sommerhaus’ vorzeitig verlassen mussten“, so ein RTL-Sprecher. „tz“ berichtet, dass nun Gerüchte die Runde machen, dass wohl gleich vier potenziell beteiligte Kandidaten die Sendung verlassen mussten:

Doronina, Kaplan, Birofio und Feist sollen demnach allesamt aus dem Format geflogen sein. RTL wollte sich laut Bericht nicht dazu äußern, ob die Folge mit dem Zwischenfall ausgestrahlt wird. Zwischenzeitlich wird nun strafrechtlich zu diesen Ereignissen ermittelt. So ist die Staatsanwaltschaft Münster nach einer Anzeige aktiv geworden.

Birofio: „Es hat ihm am Kopf gejuckt“

Gegenüber „Bild“ erklärte die Behörde: „Die Staatsanwaltschaft Münster führt aktuell aufgrund einer Strafanzeige eines Teilnehmers einer aktuell im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Reality-Show ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe.“

Auch Gigi Birofio wurde von „Bild“ zum Vorfall um eine Stellungnahme gebeten, antwortete: „Es hat ihm (Can, Anm. von ‚tz‘.) am Kopf gejuckt und ich habe gekratzt. Das, was die gemacht haben, das war psychische Gewalt. Das ist viel schlimmer als wirklich jemanden zu schlagen. Ich kann sagen: Ich habe ihn nicht geschlagen.“

Quelle: tz.de