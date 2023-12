Squid Game - The Challenge: So könnt ihr euch als Teilnehmer bewerben – „Squid Game - The Challenge“, die außergewöhnliche Reality-Show von Netflix, bereitet sich auf ihre zweite Runde vor. Und für die zweite Staffel haben jetzt auch Interessierte aus Deutschland die Chance, sich für die Teilnahme an der Real-Version des Netflix-Hits zu bewerben. Für alle, die an der Herausforderung teilnehmen möchten, hat Netflix eine spezielle Website eingerichtet.

Beachten sollten Bewerber jedoch, dass die Dreharbeiten bis zu vier Wochen in Anspruch nehmen können. Wer bereit ist, diese Zeit zu investieren, kann sich HIER online registrieren. Neben grundlegenden Informationen wie Name, Geburtsdatum, Herkunft, E-Mail und Telefonnummer ist auch ein Foto hochzuladen. Ein wichtiger Teil der Bewerbung ist ein einminütiges Video auf Englisch, in dem die Bewerber erklären, warum sie ein idealer Kandidat für die Show sind.

Diskussionen um Reality-Show

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 21 Jahren. Ein konkretes Datum für die Dreharbeiten steht noch aus, daher sollten Interessierte im nächsten Jahr flexibel sein. Die Show, die als Real-Life-Version der erfolgreichen Serie „Squid Game“ bekannt ist, hat in der Vergangenheit für rege Diskussionen im Netz gesorgt. Vor allem ehemalige Kandidaten äußerten sich kritisch über die Bedingungen während der Dreharbeiten, und auch die Darstellung von psychisch angeschlagenen Teilnehmern war ein Diskussionspunkt unter den Zuschauern.

Trotz dieser Kritikpunkte ließ Netflix sich nicht beirren und gab grünes Licht für die zweite Staffel der Show. Die erste Staffel zu „Squid Game - The Challenge“ startete im November 2023 auf Netflix und folgt dem Prinzip der koreanischen Serie „Squid Game“. Hier treten 456 Kandidaten in einer Reihe von Spielen gegeneinander an, die sowohl Elemente der Originalserie aufgreifen als auch neue, überraschende Wendungen bieten.

„Squid Game - The Challenge“ mit Doppelrekord

Die Show ist zwar nicht tödlich wie ihr Serienpendant, dennoch bleibt der Wettbewerb fesselnd und fordernd. Die Teilnehmer müssen Geschick, Strategie und die Fähigkeit zur Bildung von Allianzen unter Beweis stellen. Der Hauptpreis? Ein beeindruckender Gewinn von 4,56 Millionen US-Dollar. „Squid Game - The Challenge“ hat in zweierlei Hinsicht Rekorde gebrochen:

Sie hat die größte Teilnehmerzahl in einer Reality-TV-Show und bietet das höchste Preisgeld, das jemals in einer Gameshow vergeben wurde. Neben dem bekannten Konzept der Originalserie fügt die Reality-Version neue Elemente hinzu, die für zusätzliche Spannung und Unterhaltung sorgen.

