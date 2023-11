Squid Game: The Challenge: Knallharte Real-Version der Kult-Show – Netflix hat mit „Squid Game“ ein wahres Streaming-Phänomen geschaffen, das weltweit Wellen geschlagen hat. Nach zwei Jahren voller Begeisterung und Rekorde bietet Netflix nun einen ganz neuen Einblick in das Universum von „Squid Game“ – diesmal in Form der Reality-Show „Squid Game: The Challenge“. Diese neue Variante des Spiels sorgt bereits vor ihrer Ausstrahlung am 22. November 2023 für Aufsehen.

Die aufgeworfene Frage ist, wie real und intensiv diese Reality-Show-Version des beliebten fiktiven Spiels wirklich ist. Vorab gab es Berichte über Herausforderungen und Bedingungen, die die Teilnehmer während der Produktion erlebten. Das Branchenmagazin „Variety“ berichtete von „unmenschlichen Bedingungen“ am Set, und die „Sun“ zitierte Teilnehmer, die von extremen Erfahrungen während der Dreharbeiten sprachen.

Laut Netflix alle Sicherheitsmaßnahmen und Standards eingehalten

Netflix hatte indes auf die Vorwürfe über die Bedingungen am Set reagiert und betont, dass Sicherheitsmaßnahmen und Standards eingehalten wurden. Ein zentrales Element der Reality-Show ist das Spiel „Rotes Licht, grünes Licht“, das direkt aus der ersten Folge der Originalserie übernommen wurde. Hier müssen Teilnehmer schnell eine große Puppe erreichen, dürfen sich aber nur bewegen, wenn es erlaubt ist.

Bei Bewegung, wenn es nicht gestattet ist, explodieren kleine Farbbomben auf den Körpern der Spieler. Dieses Spiel wurde unter anspruchsvollen Bedingungen in einem Flughangar bei Bedford produziert, wobei die Temperaturen bis zu minus 10 Grad erreichten. Neben „Rotes Licht, grünes Licht“ wurden auch andere Spiele aus der Serie in die Reality-Version übernommen, darunter das Dalgona-Spiel und das Murmelspiel.

Gewinnsumme von 4,56 Millionen US-Dollar

Im Dalgona-Spiel müssen Teilnehmer Muster in kleine Keksteige schneiden, ohne diese zu beschädigen. Beim Murmelspiel geht es darum, in Paaren alle Murmeln des Gegners zu gewinnen. Auch das Trittsteinspiel, bei dem Spieler eine Schlucht überqueren müssen, ohne zu wissen, ob das Glas unter ihnen bricht, ist Teil der Show.

Die Gewinnsumme in „Squid Game: The Challenge“ ist im Vergleich zum Original geringer. Statt über 30 Millionen Euro können die Teilnehmer aber immerhin noch 4,56 Millionen US-Dollar gewinnen. In „Squid Game: The Challenge“ messen sich übrigens ganze 456 Kandidaten in einer Vielzahl von Spielen.

Quelle: bild.de