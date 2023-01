Squid Game – The Challenge: Harte Kritik an kommender Reality-Show – Der Streaming-Dienst Netflix feierte mit der ersten Staffel zu „Squid Game“ große Erfolge und löste einen riesigen Hype um die Serie aus. Deshalb wird es auch eine zweite Staffel der blutigen koreanischen Kapitalismus-Satire geben. Bevor es allerdings soweit ist, plant Netflix den Ausbau seines Erfolgskonzepts mit der Veröffentlichung einer Reality-Show mit dem Namen „Squid Game: The Challenge“.

Doch seit Ankündigung dieser auf den perfiden Todesspielen der Serie basierenden Show, hagelt es massive Kritik. In diesem neuen „Squid Game“-Format sollen insgesamt 456 Personen antreten, um am Ende ein üppiges Preisgeld abzustauben. Diese zehn Folgen umfassende Reality-Show lässt sich Netflix einiges kosten.

4,56 Millionen US-Dollar Preisgeld

Demnach winkt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in „Squid Game: The Challenge“ die gewaltige Summe von 4,56 Millionen US-Dollar, die man in der neuen Netflix-Show direkt in die Hand gedrückt bekommt. Was die eigentlichen Spiele der Reality-Show betrifft, ist noch nichts bekannt. Höchst wahrscheinlich wird es aber so sein, dass man sich in „Squid Game: The Challenge“ an der Serie orientiert.

Also sechs Runden, wo man sich in jeder Runde an koreanische Kinderspiele angelehnten Games stellen muss. Jede Runde geht so lange, bis nur noch einer übrig bleibt. Natürlich wird es im Gegensatz zur Serie keine Toten geben, doch die Spiele der Show dürften dennoch kein Zuckerschlecken werden. Netflix kündigte bereits an, dass man ein Spektakel plane.

Zu gefährlich und Beerdigung des Grundgedankens

Außerdem gab es beim Casting zur Show ein Mindestalter von 21 Jahren. Währenddessen werden immer mehr Stimmen laut, die deftige Kritik an Netflix „Squid Game: The Challenge“ üben. So wird befürchtet, dass die Spiele zu gefährlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden könnten.

Viel größer ist die Kritik aber an der Reality-Show an sich. Denn das Original sei auch laut Aussage des Serien-Schöpfers Dong-hyuk Hwang vorrangig eine Gesellschafts- und Kapitalismuskritik. Diesen Grundgedanken der Serie wiederum würde ein derartiges Format völlig beerdigen.

