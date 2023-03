"Squid Game" Staffel 2 kommt – Die südkoreanische Serie „Squid Game“ war für Netflix bekanntermaßen der Überraschungshit schlechthin – und wie ebenfalls jeder weiß, wird fortgesetzt, was erfolgreich ist. Nach entsprechenden Äußerungen von Serienschöpfer Dong-hyuk Hwang brodelte es diesbezüglich bereits ordentlich in der Gerüchteküche, bis Netflix schließlich endlich offizielle Infos präsentierte.

1,65 Milliarden gestreamte Stunden alleine im ersten Monat – dass die Serie einen derart großen Anklang bei den Abonnenten finden würde, hätten wohl selbst die Macher nicht geahnt. Selbst die vierte Staffel von „Stranger Things“ brachte es im gleichen Zeitraum auf „lediglich“ 1,35 Milliarden Stunden.

Kein Wunder also, dass der Streamingriese Netflix bereits im November 2021 eine Fortsetzung der Serie ankündigte und im Juni 2022 mit der Bekanntgabe, dass inzwischen an der Fortsetzung gearbeitet werde, nachlegte.

Dann schließlich äußerte sich der kreative Kopf hinter „Squid Game“ im Rahmen eines Interviews zu einem Startdatum der 2. Staffel.

Dong-hyuk Hwang, der sowohl für das Drehbuch als auch die Regie verantwortlich zeichnet, peilte seinerzeit einen Zeitraum um das Ende des Jahres 2024 an.

Anfang 2023 sollte eine Aussage des Hauptdarstellers Lee Jung-jae gegenüber dem Magazin „Allkpop“ den Zeitplan etwas weiter eingrenzen: „Die Dreharbeiten zu ‚Squid Game 2′ werden im Sommer beginnen und etwa 10 Monate dauern. Wir haben an Staffel 1 ungefähr zehn Monate gearbeitet, aber das war mit Verzögerungen, die durch COVID-19 verursacht wurden. Da Staffel 2 einen größeren Umfang haben wird, wird es wahrscheinlich länger dauern, bis sie fertig ist.“

Inhaltlich sind nach der ersten Staffel auf jeden Fall noch genug Handlungsstränge offen, an die man anknüpfen kann. Dabei ist davon auszugehen, dass sich auch die Fortsetzung wieder intensiv dem Kernthema der sozialen Ungleichheit widmen wird, die auch in der ersten Staffel als Aufhänger diente.

Wir erinnern uns:

In der Hoffnung auf ein besseres Leben durch eine astronomische Gewinnsumme nimmt eine Gruppe von Menschen an einer Reihe von Spielen mit potenziell tödlichem Ausgang teil. Im Fokus der Serie steht dabei der wegen seiner Spielsucht hochverschuldete Gi-hun, der von einer sinisteren Organisation für die Teilnahme an dem „Squid Game“ – welches sich als eine Verkettung pervertierter Kinderspiele entpuppt – angeworben wird.

Wer genau hinter der Organisation steckt, wurde zum Abschluss nicht lückenlos geklärt, so dass sich einige Überlebende auf die Jagd nach den eigentlichen Drahtziehern machten. Ein derartiger Cliffhanger schrie förmlich nach einer Fortsetzung.

Hoffen wir also, dass wir im Herbst 2024 erfahren werden, wie es weitergeht.

