Squid Game: Staffel 2 der erfolgreichsten Netflix-Serie kommt – Sie ist ein höchst erfolgreiches Format, sprengt bei Netflix etliche Rekorde und ist in aller Munde: Die Serie „Squid Game“, bei der Menschen in tödlichen Kinderspielen gegeneinander antreten müssen, um zu überleben und einen gewaltigen Geldpreis zu gewinnen. Nun hat der Schöpfer bestätigt, dass ein Nachfolger in der Mache ist.

Hwang Dong-hyuk, der bei „Squid Game“ auch Regie führte, hat laut einem Bericht von „Ladbible“ mit der „Associated Press“ gesprochen. In dem Gespräch ging es um den gewaltigen Erfolg seines Formats und das Verlangen der Fans nach mehr. Dabei kam man unweigerlich auch auf einen Nachfolger des Hits zu sprechen.

Die Antwort von Hwang Dong-hyuk fiel unmissverständlich aus:

„Es wird tatsächlich eine zweite Staffel geben“, so der Serienschöpfer, der erläuterte: „Also, es gab so viel Druck, so ein Verlangen danach, so viel Liebe für eine zweite Staffel. Da habe ich beinahe schon das Gefühl, dass ihr [Zuschauer] uns gar keine Wahl lasst. Aber es wird tatsächlich eine zweite Staffel geben.“

Das Mastermind hinter „Squid Game“ weiter: „Ich habe sie jetzt gerade schon im Kopf. Ich befinde mich bereits im Planungsstadium. Es ist allerdings noch zu früh, Konkretes dazu zu nennen, wann und in welcher Weise sie erscheint.“ Tolle Neuigkeiten für Fans, die sich möglicherweise auch auf noch mehr freuen dürfen. Gegenüber dem britischen „Guardian“ äußerte Hwang Dong-hyuk, dass er von einem Film träume. Wörtlich sagte er:

„Das ist unvermeidlich, weil [die Serie] so ein Erfolg war.“

Der Regisseur und Autor gab an, auch über ein solches Projekt mit Netflix sprechen zu wollen. Gute Neuigkeiten also für Fans von „Squid Game“. Die erste Staffel der Serie dreht sich um ein bizarres Spiel, bei dem 456 Menschen an einem geheimen Ort eingesperrt werden, um zu einem tödlichen Wettstreit gegeneinander um eine gewaltige Geldsumme anzutreten – Geld, das jeder von ihnen dringend brauchen könnte.

So beginnt eine Serie von Wettkämpfen, die allesamt auf traditionellen koreanischen Kinderspielen basieren – und wer verliert, ist des Todes … Doch wem dient dieses Spiel?