Squid Game: Netflix zeigt neue Spieler für Staffel 2 – Der Hunger der Fans nach immer neuen Geschichten hört niemals auf – insbesondere an der Serienlandschaft kann man das gut ablesen, erscheinen doch praktisch monatlich mehrere absolute Kracher. Doch selbst aus der Masse an gutem Stoff stach 2021 ein südkoreanisches Netflix-Format heraus, das jeden Rekord brach und eine Kult-Franchise gebar: „Squid Game“. Die Serie ist nun eine der führenden Netflix-Produktionen, die Fans lechzen nach einem Nachfolger – und der lässt auf sich warten. Infos sind rar gesät. Bislang.

Denn seitens Netflix veröffentlichte man nun vollkommen überraschend einen neuen Trailer zu „Squid Game: Season 2“. Da dürfte sich so mancher Fan am Kopf kratzen, herrschte bislang doch hinsichtlich Details wie Besetzung und Anlaufdatum eher das Schweigen im Walde. Eine kurze Auffrischung, was bei der Handlung des südkoreanischen Erfolgs „Squid Game“ im Mittelpunkt steht: 500 Personen haben enorme Schulden und leiden unter ihrer Armut. Doch es gibt einen Ausweg:

Besagtes „Kinderspiel“ mit dem Namen Squid Game.

Wer es gewinnt, sackt ein Preisgeld in mehrfacher Millionenhöhe ein. Das Problem an der Sache jedoch: Der Name täuscht. Denn wer das „Squid Game“ verliert, scheidet nicht einfach aus, sondern wird unerbittlich sein Leben verlieren. Der Schockfaktor des Formats gepaart mit den so ungleichen Charakteren, einige selbstlos, andere vollkommen egoistisch, machte die Serie zum Hit. Der gewaltige Erfolg schlägt Wellen im Hause Netflix, im November soll ein Ableger folgen:

„Squid Game: The Challenge“ schickt echte Teilnehmer in ein „Squid Game“, natürlich, ohne dass dabei jemand draufgeht oder auch nur verletzt wird – eine Gameshow, die allerdings auf dem Erfolgsformat fußt. Fans, die sich erst auf einen Trailer zu Staffel 2 freuten, reagieren in den sozialen Netzwerken entsprechend überrascht bis ungehalten. So zitiert „Der Westen“ einen Nutzer: „Im ersten Moment dachte ich es ist ein Trailer für Staffel 2.“

Jemand anders schrieb: „Wird Zeit. Hätte Netflix sonst schon lange gekündigt.“ Ein dritter Nutzer ist noch ungnädiger in seinem Urteil: „Bemüht euch lieber um Staffel 2, statt so etwas zu machen.“ Also doch überhaupt keine Informationen zu Staffel zwei? von „Squid Game“? Doch, diese gibt es sehr wohl, denn bei Netflix hat man zugleich auch ein längeres Video auf YouTube veröffentlicht.

Der neue Trailer zeigt eine Ankündigung der Besetzung für das nächste mörderische Spiel. So heißt es unter dem Video, dass neben Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun und Gong Yoo auch „unverbrauchte, neue Spieler“ ins Rennen geschickt werden. Ein Trailer, der den Hype um „Squid Game: Season 2“ wieder auflodern lassen dürfte.

