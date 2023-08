Squid Game: Alles zur neuen Netflix-Reality-Show –Streaming-Gigant Netflix feierte mit der ersten Staffel zu „Squid Game“ einen Megaerfolg und trat einen enormen Hype um die Serie los. Folgerichtig wird es natürlich eine zweite Staffel der blutigen koreanischen Kapitalismus-Satire geben.

Bevor es allerdings soweit ist, baut Netflix sein Erfolgskonzept mit einer „Squid Game“-Reality-Show aus. Die Realversion der Serie trägt den Namen „Squid Game: The Challenge“. Ab Juli 2022 konnten sich Menschen aus aller Welt für das „Squid Game in echt“ bewerben. In diesem neuen Format sollen insgesamt 456 Personen antreten, um am Ende ein üppiges Preisgeld abzustauben. Diese zehn Folgen umfassende Reality-Show lässt sich Netflix einiges kosten.

Preisgeld von gewaltigen 4,56 Millionen US-Dollar

Demnach winkt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in „Squid Game: The Challenge“ die gewaltige Summe von 4,56 Millionen US-Dollar, die man in der neuen Netflix-Show direkt in die Hand gedrückt bekommt. Netflix hatte offiziell angekündigt, dass „Squid Game: The Challenge“ bereits im November beim Streaming-Dienst an den Start gehen soll.

Netflix beschreibt seine Show mit den Worten: „Während sie in einer Reihe von Spielen antreten, die von der Originalshow inspiriert sind – plus überraschende Neuzugänge – werden ihre Strategien, Allianzen und ihr Charakter auf die Probe gestellt, wenn gleichzeitig Konkurrenten um sie herum eliminiert werden.“

Demnach wird es wohl sechs Runden geben, wo man sich in jeder Runde an koreanische Kinderspiele angelehnten Games stellen muss. Jede Runde geht so lange, bis nur noch einer übrig bleibt. Natürlich wird es im Gegensatz zur Serie keine Toten geben, doch die Spiele der Show dürften dennoch kein Zuckerschlecken werden. Netflix kündigte bereits an, dass man ein Spektakel plane.

„Squid Game: The Challenge“ hat übrigens bereits vor seinem Start zwei Rekorde gebrochen. Zum einen weil das Format mit 456 Personen die größte Teilnehmerzahl stellt, die es je gegeben hat – und zum anderen ist es die Show mit dem bis dato höchsten Preisgeld.

Quelle: tvspielfilm.de