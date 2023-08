Squid Game: 2. Staffel der Netflix-Hit-Serie kommt später – Auch wenn es derzeit für Netflix mit dessen neuen Produktionen nicht gerade überaus erfolgreich läuft, kann der Streaming-Gigant auf einige wahre Megaerfolge blicken. Dazu gehört auch die koreanische Kapitalismus-Satire „Squid Game“, die einen wahren Hype auslöste und mit mehr als 265 Millionen Aufrufen und über 2,2 Milliarden geschauten Stunden Rekordzahlen bei Netflix schrieb.

Staffel eins liegt mittlerweile zwei Jahre in der Vergangenheit, seitdem warten Fans sehnsüchtig auf die zweite Staffel. Allerdings müssen wohl nun alle länger als gedacht auf die Fortsetzung von „Squid Game“ warten. Denn trotz des Starts der Dreharbeiten in diesem Jahr und dem Plan, die neuen Folgen 2024 zu veröffentlichen, soll die zweite Staffel nun wesentlich später, nämlich erst im Jahre 2025 bei Netflix an den Star gehen.

Lösungen für die Wartezeit auf Staffel 2

Das geht aus Insider-Informationen von „whats-on-netflix.com“ hervor. In der Zwischenzeit können Fans aber mit der im November 2023 erscheinenden Reality-Show „Squid Game: The Challenge“ zur Serie die Wartezeit vertreiben. Oder man schaut einfach noch mal die erste Staffel bei Netflix. Wer „Squid Game“ noch nicht gesehen hat und nun Lust auf die neun teils heftig blutigen Episoden bekommen hat, nachfolgend ein kleiner Plot-Exkurs: In der Serie bekommen 456 Menschen, die allesamt finanzielle Probleme haben, eine Einladung zu einem mysteriösen Wettkampf.

Wer daran teilnimmt, könnte damit all seine Geldsorgen begleichen. Schließlich erhält der Gewinner 45,6 Milliarden südkoreanische Won, umgerechnet 33 Millionen Euro. Auf die Teilnehmer warten verschiedene Aufgaben, die von traditionellen koreanischen Kinderspielen inspiriert wurden. Easy, oder? Der Haken ist: Nur eine Person kann gewinnen – und jeder, der ein Spiel verliert, stirbt.

Quelle: tvspielfilm.de