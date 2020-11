Sputnik: Trailer zum Alien-Horror aus Russland – Falls euch der Sinn nach zünftigem Alien-Horror im Stile von Klassikern wie „Das Ding aus einer anderen Welt“ oder „Life“ steht, hätten wir da vielleicht was für euer Heimkino. Denn im Winter erscheint mit „Sputnik“ ein Genrebeitrag aus Russland, der es in sich zu haben scheint, wenn man von dem von Verleih Capelight veröffentlichten Trailer ausgeht. Diesen findet ihr im Anschluss an diese Meldung.

Die Handlung von „Sputnik“ dreht sich um den Kosmonauten Kommandant Weschnjakow. In der Sowjetunion des Jahres 1983 ist dessen Raumschiff, die Orbit-4, schwer beschädigt worden und schmiert daraufhin auf heimischem Boden ab. Weschnjakow hat die gescheiterte Mission als einziger überlebt und erholt sich zudem noch ungewöhnlich schnell von dem verheerenden Crash. Die Sowjets beauftragen daraufhin die Psychologin Tatjana Juriewna damit, den Offizier zu untersuchen.

In einem geheimen Forschungslabor nimmt Tatjana den Kosmonauten unter die Lupe – und bereits in der ersten Nacht wird sie Zeuge unglaublicher Vorgänge, als ein Wesen aus Weschnjakow hervorbricht, das fast so groß ist, wie der Mann selbst. Was hat sich da nur im All in dem Kosmonauten eingenistet? Und was ist mit der Orbit-4 passiert … ? Anfang 2020 erschien „Sputnik“ in Russland, hierzulande wird der Film ab dem 4. Dezember für das Heimkino erscheinen.

Dann wird „Sputnik“ als DVD, Blu-ray und 2-Disc Limited Collector's Edition im Mediabook verfügbar sein. Wer den Film streamen möchte: „Sputnik“ ist ab dem 20. November digital zu sehen. Fans von Monster-Horror sollten sich diese Termine im Kalender anstreichen, es könnte sich lohnen.