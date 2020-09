Spuk in Bly Manor: Trailer zur Fortsetzung der Spukhaus-Serie – Die Gruselserie „Spuk in Hill House“ mauserte sich binnen kürzester Zeit bei vielen Fans sowohl von klassischem Horror als auch packender (Familien-) Dramen zum Publikumsliebling. Der Nachfolger „Spuk in Bly Manor“ steht in den Startlöchern, um Serienfans ein paar schaurig-kühle Herbsttage mit feinstem Gothic Horror zu bescheren. Hier ist der Trailer zu „Spuk in Bly Manor“.

Wie ihr Vorgänger basiert auch diese Staffel auf der Novelle „The Turn of the Screw“ des Autors Henry James, die aus dem Jahr 1898 stammt. „Spuk in Bly Manor“ wird wie sein Vorgänger „Spuk in Hill House“ den klassischen Stoff neu aufgreifen – wieder zeichnet Mike Flanagan verantwortlich, seines Zeichens Schöpfer der ersten Serie. „Spuk in Bly Manor“ versetzt uns in das England der 80er Jahre, wie die Handlung verrät:

Nach dem tragischen Tod eines Au-pairs heuert Henry Wingrave (Henry Thomas) ein junges Kindermädchen aus den USA (Victoria Pedretti) an, das sich um seine verwaiste Nichte und seinen Neffen (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth) kümmern soll, die zusammen mit dem Küchenchef Owen (Rahul Kohli), der Haushälterin Jamie (Amelia Eve) und der Haushälterin Mrs Grose (T'Nia Miller) auf Bly Manor wohnen.

Doch im Herrenhaus ist nicht alles so, wie es scheint, und Jahrhunderte dunkler Geheimnisse der Liebe und des Verlusts warten darauf, in dieser gruseligen Gothic-Romanze ausgegraben zu werden. Auf Bly Manor bedeutet „tot“ eben nicht „weg“.

Man beachte, dass „Romanze“ zur Zeit des Autors Henry James für Mystery und Spannung stand – und Gothic-Romanze für schauerlichen Verfall und blanken Horror. Beidem haben sich die Macher der Serie nach eigener Aussage verschrieben. Gruselfans dürften bei „Spuk in Bly Manor“ also wieder voll auf ihre Kosten kommen. Die Serie läuft exklusiv beim Streaming-Dienst Netflix und wird ab dem 9. Oktober zu sehen sein.