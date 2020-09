Spuk in Bly Manor: Erster Trailer zum Spuk in Hill House Nachfolger – Die Netflix-Serie „Spuk in Hill House“ wusste mit ihrem Mix aus Horror, Drama und packender Familientragödie zu begeistern und viele Anhänger um sich zu scharen. Die neue Staffel des Formats hört auf den Namen „Spuk in Bly Manor“ und wurde von den Fans lange ersehnt – hier ist nun der erste Teaser-Trailer zur neuen Gruselserie. Fröhliches Schaudern wünschen wir.

Bereits im Herbst, genauer gesagt am 9. Oktober, soll „Spuk in Bly Manor“ bei Netflix gezeigt werden. Wieder saß „Spuk in Hill House“-Schöpfer Mike Flanagan federführend am Ruder, abermals produzierte Trevor Macy. Auch in der neuen Staffel werden wir in das England der 80er Jahre versetzt und dürfen uns kräftig gruseln. Danach klingt auch die Handlung, die uns feinsten und Gothic-Horror mit klassischen Geistern verspricht.

Die Handlung von „Spuk in Bly Manor“: Nach dem tragischen Tod eines Au-pair-Mädchens heuert Henry Wingrave ein junges amerikanisches Kindermädchen an, das sich um seine verwaiste Nichte und seinen Neffen kümmern soll. Diese wohnen zusammen mit dem Koch Owen, der Haushälterin Jamie und der Haushälterin Mrs. Grose im Bly Manor.

Doch im Herrenhaus ist nicht alles so, wie es scheint, und Jahrhunderte dunkler Geheimnisse der Liebe und des Verlusts warten darauf, in dieser gruseligen Gothic-Romanze gelüftet zu werden. Auf Bly Manor bedeutet „tot“ nämlich nicht „weg“.

