Spring Breakers: FSK-18-Skandalfilm jetzt uncut im Streaming-Abo – Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2012 hat der Film „Spring Breakers“ von Harmony Korine für reichliche Diskussionen und Kontroversen gesorgt. Sex, wilde Partys, Drogen und Vollsuff, halb nackte bis komplett blankgezogene Girls und krachende Beats – Spring Break eben. Wer aber bei diesem Streifen genau diese Dinge erwartet, wird böse auf die Nase fallen.

„Spring Breakers“ bedient sich zwar anfangs einige dieser ekstatischen Party-Attitüden, präsentiert sich aber recht rasch als sehr tief gehender Streifen, weit entfernt eines „Hangovers“ mit weiblichen Hauptrollen. „Spring Breakers“ hat jedenfalls ab sofort einen festen Platz im Streaming-Angebot von Paramount+. Bereits vor seiner damaligen Veröffentlichung erregte „Spring Breakers“ Aufmerksamkeit.

Disney-Stars sorgen für Wirbel

Obwohl der Film nicht ausschließlich auf Gewalt oder sexuelle Inhalte ausgerichtet ist, kombiniert er dennoch beide Aspekte in einer Weise, die zu seiner hohen Altersfreigabe geführt hat. Von ausschweifenden Partyszenen bis hin zu einem beunruhigenden Blick auf die Jugendkultur, der Film scheut keine kontroversen Themen. Dazu kommt eine Besetzung mit James Franco, aber vor allem den damals jungen Disney-Stars wie Selena Gomez und Vanessa Hudgens, die den Skandalfilm voller Sex, Gewalt und expliziter Bilder zusätzlich in den Fokus der Öffentlichkeit rückte.



In „Spring Breakers“ geht es um die vier Freundinnen Candy (Vannesa Hudgens), Faith (Selena Gomez), Brit (Ashley Benson) und Cotty (Rachel Korines). Ihr Studentenleben treibt sie auf Dauer mit den immer gleichen Mechanismen zum Lagerkoller. Also machen sie es sich zur Aufgabe, zum renommierten Spring Break zu fahren, um dort die Sau rauszulassen und für ein paar Tage der Realität zu entfliehen.

Regisseur Harmony Korine Herr der Skandalfilme

Leider geben weder Portemonnaie noch Bankkonto genügend Geld, um sich diesen Trip zu finanzieren. Drum raubt man halt auf brutalste Art und Weise einen Imbiss aus. Mit der erbeuteten Kohle macht sich das Quartett also zur berühmt berüchtigten Feier auf. Nach einer ausufernden Partynacht landen die vier Damen wegen Drogendelikten im Gefängnis. Der Retter in der Not ist Alien (James Franco) ein gefährlicher Drogen- und Waffennarr.

Er holt die vier Feierbienen auf Kaution raus und damit fängt das ganze Elend erst an. Denn durch Alien rutschen die Mädchen immer tiefer in den Sumpf des organisierten Verbrechens. Dieser Film ist alles andere als leichte Kost und noch weniger Standardkino. Vor allem die beiden Selena Gomez und Vannesa Hudgens stechen hervor und legen eine wirklich gute schauspielerische Leistung aufs Parkett.

Dicht gefolgt von James Franco, in seiner brillanten Rolle als exzentrischer und narzisstischer Psychopath. Regisseur Harmony Korine, der bereits mit „Kids“ oder „Ken Park“ in ähnliche Kerben schlug, hat mit „Spring Breakers“ jedenfalls für eine weiteren Skandalfilm gesorgt, den ihr wie eingangs erwähnt ab sofort beim Streaming-Dienst Paramount+ uncut in der FSK-18-Version schauen könnt.