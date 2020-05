Spione Undercover – Film-Kritik – Hereinspaziert für großen Heimkinospaß für Jung und Alt. Die animierte Komödie rund um die Welt der Spione schafft den Twist zwischen spaßiger Unterhaltung und Spannung, in der man immer wieder an den guten 007 erinnert wird. Im Mittelpunkt steht das ungleiche Duo Superspion Lance Sterling sowie Wissenschaftler Walter Beckett.

Lance ist so ziemlich das genaue Gegenteil von Walter. Lance ist cool, charmant und geschickt. Walter ist es … nicht. Was Walter im Bereich Sozialkompetenz fehlt, macht er durch Erfindungsreichtum und Intelligenz wieder wett. Sein wissenschaftliches Genie erfindet die Gadgets, die Lance bei seinen abenteuerlichen Missionen nutzt.

Als die Ereignisse eine unvorhergesehene Wendung nehmen, müssen sich Walter und Lance plötzlich auf völlig andere Art und Weise aufeinander verlassen. Und wenn dieses seltsame Pärchen nicht lernt, als Team zu arbeiten, ist die gesamte Welt in Gefahr.

„Spione Undercover“ ist einfach ein rundum gelungener Animationsspaß. Die Action knattert, die Spannung knistert und die Gags sitzen. Ja, vor allem die Gags sorgen hier bei allen Altersgruppen für herzhafte Lacher. Sie sind nicht strunzdumm und platt, sondern gut abgestimmte Schenkelklopfer.

Das gilt auch für die zackigen Sprüche. Das alles in einem guten Tempo, das Längen gar nicht erst entstehen lässt. Obendrein gibt es mit Will Smith einen echten Hollywoodstar, der in die animierte Haut einer Taube, Verzeihung, von Lance Sterling schlüpft.

Dieser Animationsfilm gehört schlussendlich zu den Genre-Highlights der letzten Jahre und wird ganz sicher mit seinem Witz und der Action den nächsten Familienabend im Heimkino bereichern!

Spione Undercover (20th Century Fox Home Entertainment) – VÖ: 20. Mai. 20